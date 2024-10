Scrivere per comprendere gli adolescenti

Le parole hanno il potere di definire la realtà, soprattutto quando si tratta di adolescenti. Nasce da questa considerazione il corso di formazione intitolato “Le parole e gli adolescenti non si somigliano. Un approccio clinico-archeologico ai linguaggi dei professionisti sociali” rivolto agli operatori scolastici, socio-educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari, psicologi e neuropsichiatri dei territori della Valle Olona e dell’Alto Milanese.

Usare il linguaggio giusto può fare la differenza. Le parole usate per descrivere i ragazzi, per raccontare le loro esperienze, i loro pensieri, i loro gesti, possono avere un impatto duraturo.

Possono aprire la strada a una comprensione autentica, che tenga conto della loro complessità e vulnerabilità. Oppure, possono ridurre un giovane a una definizione rigida, che ne semplifica l’identità e ne limita le possibilità di crescita.

Il corso di formazione “Le parole e gli adolescenti non si somigliano. Un approccio clinico-archeologico ai linguaggi dei professionisti sociali” parte il 29 ottobre grazie alla collaborazione tra la Cooperativa Sociale laBanda e il Centro Studi Riccardo Massa dell’Università Bicocca e si propone di affrontare un tema cruciale per i professionisti del settore: come mettere in parola le osservazioni, le intuizioni e le riflessioni che derivano dall’esperienza quotidiana.

La scelta delle parole

Le scritture che scaturiscono da queste attività – che si tratti di relazioni cliniche, educative o sociali – non sono semplici resoconti. Sono piuttosto vere e proprie pratiche discorsive, in grado descrivere situazioni e contesti caratterizzati da dinamicità e trasformazione continua.

Il corso offrirà l’opportunità di riflettere sull’importanza di questi “fascicoli” – raccolte di documenti che raccontano la storia e le sfide di ogni adolescente – e di come, attraverso la scrittura, si possa contribuire a proporre letture del reale in modo critico, aperto a diversi linguaggi e molteplici prospettive.

Scrivere dei nostri ragazzi è un onore, ma anche e soprattutto una grande responsabilità.

Il linguaggio è uno strumento potentissimo nelle mani dei professionisti del sociale. La scelta delle parole giuste non solo incide sulla relazione con il minore, ma orienta anche gli interventi futuri e il percorso di vita che ne seguirà. Una parola mal scelta può chiudere porte, mentre una narrazione ben costruita può aprire nuove prospettive di dialogo e intervento.

Questo corso vuole fornire strumenti concreti e una riflessione approfondita per affinare la nostra capacità di usare la scrittura come strumento di conoscenza e intervento, contribuendo al benessere dei giovani che seguiamo.

Programma e docenti

Il corso sarà condotto da un team di esperti del settore, tra cui i docenti Pierangelo Barone, Veronica Berni,Camilla Barbanti, Monica Facciocchi e Paola Marcialis. Tutti professionisti con anni di esperienza nel campo della neuropsichiatria, psicologia e intervento sociale.

Il programma prevede quattro incontri in presenza, accompagnati da un lavoro online di approfondimento e condivisione tra i partecipanti:

Martedì 29 ottobre 9.00-13.00

Martedì 5 novembre 9.00-13.00

Sabato 16 novembre 9.00-13.00 / 14.00-17.00

Martedì 3 dicembre 9.00-13.00

Tra il 16 novembre e il 3 dicembre i partecipanti lavoreranno online in modalità asincrona, supportati da tutor esperti.

Partecipazione e iscrizioni

Il corso è gratuito, ma richiede iscrizione entro giovedì 24 ottobre.

Per ulteriori informazioni e per comunicare la propria partecipazione, contattare i coordinatori del corso al seguente indirizzo: nuovestrade@labandacoop.it

La sede del corso sarà la Corte del Ciliegio, in Viale Lombardia, 55 a Castellanza (VA).

Il corso è parzialmente finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto Nuove Strade ed è in fase di accreditamento presso il CROAS per il rilascio di crediti formativi per Assistenti Sociali.