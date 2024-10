Si ribalta con l’auto a Sumirago. 81enne in ospedale

Un uomo di 81 anni a bordo della sua auto si è ribaltato su un lato in via Matteotti a Sumirago, poco prima delle 13 di oggi (mercoledì).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Somma Lombardo, a supporto dell’ambulanza e dell’automedica per facilitare i soccorsi al conducente che è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale per ricostruire la dinamica ma sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo