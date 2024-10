Si rinnova il direttivo per L’Associazione frontalieri Ticino: nuovo presidente Massimiliano Baioni

Associazione Frontalieri Ticino (AFT) annuncia la costituzione del nuovo direttivo che guiderà l’associazione nei prossimi anni.

Il nuovo presidente, Massimiliano Baioni (nella foto), insieme al vice presidente Mattia Cavallini, al segretario Mario Marangoni, al tesoriere Stefano Ghioni, al responsabile IT Fabio Betti, ad Alex Sebastiani e ad Alberto Della Torre, si impegnano a dare un nuovo impulso all’associazione, nata nel 2015 grazie all’impegno di Eros Sebastiano, a cui va il nostro più sentito ringraziamento.

«Oggi inizia una nuova era per l’AFT – ha detto Massimiliano Baioni – Le crescenti complessità legate alla vita di frontiera richiedono una voce forte e indipendente che possa rappresentare al meglio gli interessi dei lavoratori frontalieri. Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vivono e lavorano quotidianamente al confine, offrendo un’assistenza completa e un’interlocuzione efficace con le istituzioni».

«Le tematiche aperte sono numerose e richiedono un impegno costante – ha aggiunto il vicepresidente Cavallini – Dalla tassa sulla salute alle questioni legate all’accordo sulla doppia imposizione fiscale, sono molti i fronti su cui è necessario intervenire per tutelare i diritti dei frontalieri. Sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce e di rappresentare al meglio le esigenze di una categoria che contribuisce in modo significativo all’economia di frontiera».

Il nuovo direttivo ha già pianificato una serie di iniziative per rafforzare la presenza dell’associazione sul territorio e promuovere un’azione più incisiva a tutela dei diritti dei frontalieri.

Nelle prossime settimane verrà organizzata una conferenza stampa per presentare ufficialmente il nuovo direttivo e illustrare le linee guida del mandato. Verrà inoltre rinnovato il sito web e potenziata la presenza sui social media per facilitare la comunicazione con i soci e diffondere le informazioni utili. Sarà avviata una campagna di tesseramento per allargare la base associativa e rafforzare la rappresentatività dell’AFT.

Il direttivo si impegnerà infine ad intensificare i rapporti con le istituzioni locali, nazionali e internazionali per promuovere le istanze dei frontalieri e partecipare attivamente alla definizione delle politiche che li riguardano.

«Siamo convinti che con il sostegno di tutti i frontalieri potremo raggiungere importanti risultati – concludono Baioni e Cavallini – Invitiamo tutti a unirsi a noi per costruire un futuro migliore».

Chi fosse interessato e volesse informazioni sull’associazione può scriverci a info@frontalieriticino.it