Siglato accordo tra Confindustria Varese e PoliHub per la crescita e apertura all’innovazione delle imprese

L’industria metalmeccanica di Varese compie un deciso passo verso il futuro grazie all’accordo siglato tra Confindustria Varese e PoliHub, l’Innovation Park & ​​Startup Accelerator del Politecnico di Milano. Una partnership che rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita e apertura all’innovazione, obiettivo centrale del Piano Strategico #Varese2050.

Il fine ultimo: rafforzare l’ecosistema locale dell’innovazione e aprire nuove prospettive di sviluppo per le imprese. L’accordo e gli obiettivi Il presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, che mira a creare un punto di incontro tra il know-how industriale locale e le nuove tecnologie sviluppate dalle migliori startup italiane ed estere.

«Questa partnership sancisce un altro importante passo verso la realizzazione dell’acceleratore di imprenditorialità Mill – Manufacturing Innovation Learning Logistics», ha dichiarato Grassi. Mill, il nuovo progetto di Confindustria, prenderà forma a Castellanza in collaborazione con la Liuc – Università Cattaneo, con l’obiettivo di offrire alle imprese del territorio servizi innovativi e di supporto.

Al centro dell’accordo c’è la volontà di rafforzare la competitività dell‘industria metalmeccanica varesina sui mercati internazionali. La collaborazione con PoliHub punta a realizzare uno scouting tecnologico incentrato sui bisogni delle aziende dei Gruppi merceologici “Meccaniche” e “Metallurgiche, Siderurgiche e Fonderie” di Confindustria Varese, con un focus particolare sulle startup deep-tech, ossia quelle realtà imprenditoriali che sviluppano tecnologie ad alto impatto industriale basato su scoperte scientifiche o innovazioni ing Le fasi dell’accordo Il progetto si articola in diverse fasi. Nella prima fase, le imprese del territorio avranno l’opportunità di conoscere e adottare nuovi modelli di governance dell’innovazione, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione dei processi innovativi.

A questo proposito, Confindustria Varese ha già programmato due workshop per il mese di ottobre, aperti a tutte le aziende La seconda fase prevede l’individuazione delle cosiddette “imprese Champions”, aziende che diventeranno punti di riferimento per l’innovazione all’interno del cluster industriale varesino, raccogliendo i principali bisogni di filiera e contribuendo alla definizione delle strategie future Infine, nella terza fase si procederà con lo scouting attivo delle startup deep-tech. PoliHub si occuperà di individuare e selezionare le realtà imprenditoriali nazionali ed estere più promettenti, che potranno offrire soluzioni tecnologiche innovative in grado di soddisfare le esigenze delle imprese metalmeccaniche locali Open Innovation e startup: un binomio vincente La collaborazione tra Confindustria Varese e PoliHub segna un nuovo approccio all’open Innovation.

«La collaborazione tra aziende e startup è un binomio vincente – ha affermato Marco Bocciolone, presidente di PoliHub – che negli anni ha dimostrato come entrambi gli attori coinvolti possano trarre benefici reciproci». La contaminazione tra il mondo industriale e quello delle giovani imprese innovative diventa quindi uno strumento strategico per affrontare le sfide tecnologiche del futuro.

Per Bocciolone, la partnership con Confindustria Varese è anche un’occasione per valorizzare il talento imprenditoriale locale e aumentare l’attrattività del territorio.

PoliHub, infatti, non solo selezionerà le migliori startup, ma faciliterà l’incontro tra queste e le imprese del settore metalmeccanico, promuovendo un modello di co-progettazione e sperimentazione Il futuro dell’innovazione a Varese L’industria metalmeccanica varesina guarda quindi al futuro con ottimismo, grazie a un progetto che non si limita a creare nuove sinergie tra imprese e startup, ma mira anche a sensibilizzare le aziende sui cambiamenti tecnologici in atto.

Come evidenziato dai presidenti dei Gruppi merceologici “Meccaniche” e “Metallurgiche, Siderurgiche e Fonderie” di Confindustria Varese, Carlo Del Grande e Massimo Garavaglia, «con l’expertise di PoliHub, vogliamo fornire ai nostri settori una chiara comprensione dei cambiamenti tecnologici e delle esigenze che si stanno affacciano sul mercato. In definitiva, l’accordo tra Confindustria Varese e PoliHub non rappresenta solo una collaborazione strategica per il presente, ma un vero e proprio investimento per il futuro del territorio varesino. Un futuro in cui l’innovazione, l’apertura alle nuove tecnologie e la contaminazione tra industria e startup saranno i pilastri su cui costruire una nuova competitività industriale, capace di proiettare Varese sui mercati internazionali».