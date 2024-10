Sos e il Comune di Malnate celbrano i 120 anni di Anpas

Nella mattinata di giovedì 24 ottobre alla sede di Sos Malnate e al Municipio cittadino è stata esposta la bandiera per il 120esimo anniversario di Anpas.

«Anpas – spiega in una nota Sos Malnate – festeggia oggi, 24 ottobre 2024, il 120esimo anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1904 a Spoleto. Rappresenta 928 Associazioni di Pubblica Assistenza, come Sos Malnate, presenti su tutto il territorio italiano e quotidianamente impegnate nel soccorso in emergenza e trasporto sanitario, nella protezione civile e nelle attività sociosanitarie. Con oltre 100.000 volontari, 5.000 dipendenti e 500.000 soci Anpas garantisce, insieme alle altre reti nazionali del soccorso, il 90% del soccorso e trasporto sanitario in Italia. Anpas è riconosciuta, come Associazione nazionale, dal Dipartimento della Protezione Civile ed è attivata nelle numerose emergenze nazionali che colpiscono la nostra Italia”.

Per celebrare i 120 anni di servizio al Paese, il Consiglio nazionale ANPAS ha scelto di istituire la giornata nazionale delle pubbliche assistenze fissandola per il 24 ottobre, data del Congresso di Lerici (1987) durante il quale è avvenuta la trasformazione della Federazione nazionale delle società di Pubblica Assistenza e di Pubblico Soccorso in Associazione nazionale.

«Insieme al Sindaco Nadia Cannito, all’Assessore Gianluigi Baroni, ai nostri fantastici volontari e dipendenti – commenta il presidente di Sos Malnate Massimo Pedrazzini -, testimoniamo l’importanza del volontariato organizzato, cuore pulsante della partecipazione civile. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che continuano a dedicarsi ogni giorno per il bene della nostra comunità».