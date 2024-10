Sostenibilità nelle scelte di ogni giorno, a Sesto Calende due appuntamenti per riflettere

Il Decanato di Sesto Calende in collaborazione con la Comunità pastorale di Angera, Taino e Ranco e la Caritas Ambrosiana, propone due appuntamenti per sensibilizzare sui temi fondamentali della nostra quotidianità: l’alimentazione e l’abbigliamento. Il tutto in un’ottica di sostenibilità ed equità.

Gli incontri, intitolati “La cura del Creato tutti i giorni a casa tua” ripercorrono le linee di pensiero tracciate da Papa Francesco nell’enciclica “Laudato Si'”. Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Centro Studi Angelo Dell’Acqua (CENSAD) e offriranno spunti concreti per adottare stili di vita più sostenibili.

Il programma:

Sabato 5 ottobre, ore 10:00 – 11:30

Il primo incontro sarà dedicato all’alimentazione sostenibile. Il titolo, “Mangia come parli. Il pianeta alla tua tavola!”, pone l’attenzione su come le nostre scelte alimentari quotidiane abbiano un impatto diretto sull’ambiente ma anche sulla vita di altre persone. A guidare la riflessione sarà Andrea Fanzago, Responsabile dell’Area povertà alimentari di Caritas Ambrosiana, che condividerà le esperienze e le iniziative della Caritas in questo ambito. Le testimonianze della Bottega delle parrocchie della Valtravaglia e del progetto Granello di Senape mostreranno come le comunità locali possano fare la differenza, promuovendo modelli di consumo responsabili e solidali.

Sabato 19 ottobre, ore 10:00 – 11:30

Il secondo incontro, dal titolo “Ma come ti vesti? Il pianeta nel tuo armadio!”, esplorerà il tema della sostenibilità attraverso l’analisi delle conseguenze delle nostre scelte di consumo. Interverranno: Matteo Lovatti, Presidente della cooperativa sociale Vesti Solidale e un rappresentante della cooperativa ABAD.

Un impegno quotidiano per un mondo più giusto

Entrambi gli incontri saranno moderati da un giornalista di VareseNews.