Specialisti a confronto sul melanoma

Per venerdì 18 ottobre, nella sede di Confcommercio AscomVarese, in Via Valle Venosta 4, a Varese, è in programma un congresso dedicato al melanoma.

«Si tratta di un importante momento di confronto tra la nostra ASST ed alcuni opinion leader nazionali in materia – spiega il Dott. Maurizio Lombardo, Coordinatore del team multidisciplinare dell’attività dedicata al melanoma -. In particolare, ci dedicheremo ad approfondire il tema della gestione del crescente numero di melanomi nella nostra zona, che registra 52 casi di melanoma ogni 100mila abitanti, ben superiori ai 21 casi ogni 100.000 che rappresenta la media nazionale. La buona notizia, però, riguarda la sopravvivenza: la mortalità per melanoma a Varese è solo del 5.9%, molto più bassa della media nazionale che si attesta intorno al 13%, indicando l’alto livello raggiunto dal nostro ospedale nella gestione di tale grave malattia».

A contribuire alla qualità del trattamento proposto all’Ospedale di Varese ai pazienti affetti da questa patologia contribuisce la stretta collaborazione tra i diversi professionisti e la cooperazione con il gruppo italiano più autorevole in tema di ricerca scientifica sul melanoma, cioè l’Intergruppo Melanoma Italiano.

Con questi numeri, e soprattutto con questi risultati, la Melanoma Unit varesina è stata chiamata a contribuire alla redazione delle Linee guida ministeriali per la cura dei tumori cutanei.