Spezzare il silenzio: no alla violenza, incontro a Castellanza

Si terrà il 5 novembre 2024, alle 20:45, al Cineteatro Dante di Castellanza la conferenza “Spezzare il silenzio: no alla violenza!”, organizzata dall’Associazione Culturale Area Giovani.

L’incontro, che ha già registrato oltre 300 adesioni, affronterà il tema della violenza di genere attraverso testimonianze e interventi di esperti, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e promuovere la prevenzione.

Aprirà la serata una performance della scuola Artedanza di Olgiate Olona, e tra i relatori figurano lo psicoterapeuta Alberto Pellai e Immacolata Rizzo, madre di Noemi Durini, vittima di femminicidio nel 2017. Modererà la giornalista del Corriere della Sera Giusi Fasano.

Attiva da otto anni sul territorio, l’Associazione Culturale Area Giovani conta 14 consiglieri e oltre 150 associati, ed ha costruito una solida rete di collaborazioni con i comuni limitrofi e la provincia di Varese. La missione principale è promuovere cultura e consapevolezza, in particolare tra le nuove generazioni, su temi sociali di grande importanza.

«Viviamo in un contesto sociale in cui la violenza di genere è purtroppo ancora troppo diffusa» – ha dichiarato il Presidente Luca Signorini. «Educare al rispetto, partendo dalle scuole e dalle famiglie, è fondamentale . Con questa serata, – ha aggiunto il Presidente Onorario Alessio Gasparoli – vogliamo stimolare una riflessione su una tematica attuale, auspicando che tutti, individui e istituzioni, possano trarne spunti significativi. Crediamo fermamente che l’educazione e il rispetto siano la chiave per un futuro migliore».