Tanti amici al banchetto dell’associazione Volontari in Ospedale al Circolo di Varese

L’Associazione Volontari in Ospedale era presente ieri, sabato 19 ottobre, al Circolo di Varese per la XVI Giornata nazionale. Slogan “Amico oggi… volontario domani”.

Galleria fotografica XVI Giornata dell’Associazione Volontari in ospedale 4 di 13

Molte le persone che si sono fermate per ascoltare gli obiettivi e l’impegno di quanti, nella nostra provincia, si mettono a disposizione per aiutare parenti o visitatori a raggiungere padiglioni o reparti, o per aiutare i pazienti ad affrontare l’esperienza del ricovero.

La Giornata Nazionale si celebra ogni anno il terzo sabato di ottobre per rafforzare il senso di appartenenza all’AVO dei suoi volontari. Vuole essere anche un invito ad unirsi all’Associazione permettendo alla cittadinanza di conoscere il volontariato e di fare un’esperienza di valori e condivisione accanto alle persone fragili.

Nei numerosi banchetti allestiti dalle Associazioni in tutta Italia, verranno messe a disposizione delle piantine Kalanchoe, nota come la pianta del sorriso, che viene offerta, tra l’altro, per augurare una pronta guarigione: per questo motivo è stato il fiore scelto dall’AVO, come messaggio di vicinanza, condivisione e supporto delle persone in situazioni di disagio e bisogno.