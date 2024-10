Testimonianze di fede e di dono: ad Angera una serata dedicata a Chiara Corbella Petrillo

È dedicata alla memoria e alla testimonianza di fede di Chiara Corbella Petrillo (leggi qui la sua storia), la serata in programma venerdì 11 ottobre alla Chiesa di Sant’Alessandro di Angera. L’incontro, con inizio alle 21, vedrà la partecipazione della sorella di Chiara, Elisa che ne racconterà la vita e le importanti scelte. Nata nel 1984, e scomparsa giovanissima, nel 2012, a causa di un carcinoma alla lingua insorto mentre era incinta di un bambino, la giovane donna, per non danneggiare il feto (in precedenza aveva avuto due figli deceduti per gravi malformazioni poche ore dopo la nascita), attese a sottoporsi a terapie invasive fin dopo il parto. Nel 2018 è stata aperta una causa di beatificazione; nel frattempo Corbella Petrillo è stata nominata Serva di Dio.

L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione e condivisione per tutta la comunità. La serata è organizzata dalla Pastorale “San Carlo Borromeo”, che comprende Angera, Ranco e Taino.