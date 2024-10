Torna a Varese Trentino in piazza, per un weekend arrivano profumi e sapori di montagna

Piazza Monte Grappa a Varese dalle 12 di venerdì è ritornato a essere un villaggio Trentino, con i suoi colori e sapori.

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, si terrà infatti la ventesima edizione di Trentino in piazza apprezzatissimo mercatino che anticipa le atmosfere natalizie con le tipiche casette di legno, già pronte ad accogliere i visitatori: artigiani e i produttori sono già in postazione a far scoprire manufatti e novità, espressione del meglio della tradizione trentina.

Già si sentono in piazza Monte Grappa i profumi dei dolci alle mele, del cioccolato o del formaggio di malga, ma anche dell’eucalipto e del pino

Ma ad avvicinarsi c’è molto di più: i sapori dell’enogastronomia di montagna con vini, grappe distillate con maestria, salumi stagionati come tesori, formaggi dal gusto inconfondibile, dolci invernali e miele di montagna.

Accanto a loro, anche una casetta speciale, che può darvi tutte le informazioni per andarci davvero, in Trentino: un info point sulla Valsugana, dove delle giovani e sorridenti operatrici ne raccontano le sue meraviglie e danno tutte le indicazioni per andarle a scoprire di persona.

Trentino in piazza sarà aperto fino a domenica: venerdì 25 dalle 12 alle 19.30, sabato 26 e domenica 27 dalle 9 alle 19.30.