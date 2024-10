“Tracce”, un lavoro terapeutico che diventa mostra al Teatrino di Villa Gonzaga di Olgiate Olona

Il progetto “Tracce” finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto (Bando Interventi sociali 2023/08) è stato innanzitutto un’occasione preziosa di incontro e conoscenza tra diversi servizi del territorio. A fare da capofila la Cooperativa Progetto Promozione Lavoro affiancata da Brugnoli Tosi di Busto Arsizio, Il Cdd di Gallarate , Villa Maria di Castellanza (unico servizio a non occuparsi di persone diversamente abili ma residenza per anziani) e i volontari del Bastone Odv.

Il frutto del lavoro di questo progetto è avvenuto anche grazie alla nostra consolidata “ZTL” ( Zona Temporaneamente Libera) un tavolo di lavoro “terapeutico” perché accogliente e privo di pregiudizio. dove le persone con fragilità hanno potuto parlare di se o di svariati temi affrontati durante l’intero percorso del progetto.

Il dire prima del fare alla base di questo lavoro ha toccato svariati argomenti su cui i partecipanti hanno espresso il loro punto di vista attraverso parole ed opere…

Gli argomenti trattati sono stati davvero moltissimi, dai cambiamenti climatici, alle guerre, alla bellezza, agli animali domestici e molto altro.. I partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di sperimentarsi con l’uso delle percussioni arricchendo cosi il progetto.

Tutti gli argomenti trattati sono stati supportati dal nostro laboratorio di cineforum e abbiamo anche avuto modo di visitare diverse mostre/musei del territorio.

Il frutto di questo lavoro è diventato un megafono per chi ha spesso poca voce in capitolo e grazie anche al patrocinio del Comune di Olgiate Olona potrete prenotare telefonicamente o via mail una visita alla mostra “Tracce” che vi attende presso il Teatrino di Villa Gonzaga ad Olgiate Olona da martedi 19 a giovedi 21 novembre dalle ore 10 alle ore 15 (ultima visita guidata).

(Tracce verrà anche esposta in seguito all’interno della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro in occasione del mercatino di Natale 30 Novembre e 1 dicembre dalle 9.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00)

Scuole, servizi e cittadinanza sono invitati a visitarla in maniera gratuita PRENOTANDO l’accesso e la visita guidata.

Per info e prenotazioni:

Cooperativa Progetto Promozione Lavoro

Via Don Minzoni, 33 Olgiate Olona

Tel:0331847629

Promlavoro.educatori@gmail.com

https://www.facebook.com/ProgettoPromozioneLavoro

Tracce: 19 – 21 Novembre 2024

Teatrino di Villa Gonzaga, via Luigia Greppi, 4 – Olgiate Olona (VA)

Visite guidate gratuite con prenotazione dal Martedì al Giovedì dalle ore 10 alle ore 15