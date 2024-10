Tre feriti nella notte in un incidente stradale a Cavaria

Lo schianto nella notte in via XXV Aprile: a Cavaria con Premezzo soccorritori in azione nelle prime ore di venerdì. Motivo: un incidente stradale fra due veicoli.

Il fatto è avvenuto intorno alle 5 in una strada che funge da dvincolo di ingresso alla città provenendo dall’autostrada.

Qui dalle prime informazioni due veicoli si sono scontrati. Tre le persone rimaste ferite: si tratta di una donna di 53 anni e i due uomini di 54 e 64 anni, soccorsi dalle ambulanze e trasportati in ospedale in codice verde.

Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.