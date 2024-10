Tre iniziative dell’Assemblea Antifascista Saronnese nel primo anniversario della guerra a Gaza

Martedì 8 ottobre, primo anniversario della guerra a Gaza l’Assemblea Antifascista Saronnese organizza a Saronno tre iniziative di sensibilizzazione e approfondimento, aperte a tutta la cittadinanza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17,30 in piazza Libertà ci saranno proiezioni itineranti sulla guerra a Gaza con interventi e volantinaggio. In serata, a partire dalle 20, è in programma un’apericena in viale Santuario. Entrambi questi appuntamenti saranno annullati in caso di pioggia.

Alle 21, all’Auditorium Aldo Moro di viale Santuario si terrà una serata di approfondimento e dibattito con Patrizia Cecconi, giornalista esperta di Palestina e Medio Oriente e rappresentanti del gruppo Giovani Palestinesi d’Italia e Rete Liber* di lottare.

«Da un anno, sotto lo sguardo del mondo intero, in Palestina è in atto un genocidio che ha provocato decine di migliaia di vittime civili – spiega il portavoce dell’Assemblea – Lo Stato israeliano e sionista ha esteso la propria aggressione anche al Libano. In tutto il mondo ci sono proteste che esigono il “cessate il fuoco”. Nonostante ciò, Stati Uniti, Regno Unito ed Europa hanno espresso un sostegno incondizionato a Israele. Assistiamo a una guerra permanente, dal Medio Oriente fino ai confini europei; anche lo Stato italiano si sta preparando ad adottare misure per implementare una politica e un’economia di guerra. Il disegno di legge 1660 è emblematico di questo orientamento: esso prevede l’individuazione del nemico interno, una crescente marginalizzazione delle fasce più vulnerabili della popolazione, un ruolo ancora più incisivo delle forze dell’ordine e una propaganda nazionalista sempre più preoccupante».

(foto da Gaza di Paul Ley)