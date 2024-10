Trofeo Binda 2025: ufficializzata la nuova partenza da Luino con arrivo a Cittiglio

Ufficializzata in una conferenza stampa tenutasi oggi, sabato 26 ottobre nella Sala Consiliare del Municipio di Luino, la nuova sede di partenza delle manifestazioni targate Cycling Sport Promotion. Tanto il 26° Trofeo Binda – Comune di Cittiglio – Trofeo Almar, prova Uci Women’s World Tour, quanto il 12° Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano, prova UCI Nation’s Cup Junior Women muoveranno da Luino, località non nuova al grande ciclismo ma novità assoluta nella storia delle manifestazioni ciclistiche allestite da patron Mario Minervino e dal suo staff (Foto: Ossola).

Gli onori di casa li ha portati il sindaco Enrico Bianchi: “Spesso abbiamo visto passare questa manifestazione nel nostro comune – ha detto – ed adesso saremo noi a fare da località di partenza. Inutile dire che questo ci emoziona e saremo pronti a rendere indimenticabili quei momenti”.

Il presidente di Cycling Sport Promotion è intervenuto con due concetti importanti, in primis sulla nuova location di partenza: “Iniziamo oggi un nuovo percorso con l’amministrazione luinese – ha spiegato Mario Minervino – che ci auguriamo sia pieno di soddisfazioni. Partiremo da Luino che è una località importante in una zona paesaggisticamente di altissimo livello. Lasciamo Maccagno con Pino e Veddasca e so che il sindaco Ivan Vargiu è simpaticamente ‘arrabbiato’ con me ma credo che sia gusto che questi eventi, dopo qualche edizione, cambino lidi anche perché uno dei nostri obbiettivi è la promozione del territorio intero. Ho comunque promesso al sindaco che presto torneremo a Maccagno”.

Il presidente Minervino poi ha ritenuto necessario fare chiarezza sullo spostamento di data al 16 marzo anticipando di una settimana rispetto a quello originariamente in calendario. Week end oggi ‘occupato’ dalla nuova ‘Milano-Sanremo Women’: “Ci tengo a specificare che questo cambio non ci è stato imposto da nessuno – ha detto Minervino – ma sono stato io stesso a decidere di spostare le nostre corse. In passato ci sono stati tanti colloqui tra noi ed Rcs Sport ma non si è giunti ad accordo alcuno riguardo i due eventi che si sarebbero corsi nell’arco di 48 ore. Quando si è aperta la possibilità di anticipare la data, dovuta ad un inatteso ‘buco’ nel calendario, abbiamo deciso di sfruttarla e di anticipare il Trofeo Binda ed il Piccolo Trofeo Binda per due motivi: il primo è poter mantenere in toto gli appuntamenti del sabato che altrimenti sarebbe stato impossibile fare e poi perché abbiamo a cuore lo sviluppo del ciclismo femminile e del World Tour”.

Foto: Ossola

Tornando a Luino tanti saranno gli eventi in programma: “Tanti e vari – spiega l’assessore Ivan Luigi Martinelli – perché vogliamo che l’evento sia sentito ed atteso; dalla presentazione squadre alle garette di educazione stradale per i giovani studenti delle scuole sino ad una bella pedalata collettiva”.

Ovviamente le corse si chiuderanno a Cittiglio, rappresentata dal vice sindaco Diego Fiore, dall’assessore Giovanni d’Angelo e dal consigliere Marco Penna che hanno voluto sottolineare quanto lavoro ci sia dietro le quinte per realizzare eventi del genere.

Non sono mancati i sostegni della Regione Lombardia con i saluti del Consigliere Emanuele Monti, della Provincia di Varese con il Consigliere Fabio Passera e della Comunità Montana Valli del Verbano con l’immancabile Presidente Eligio Simone Castoldi.

Hanno voluto portare i loro saluti anche i sindaci di Cuveglio Giuseppe Arturi, di Brezzo di Bedero Daniele Boldrini, di Maccagno Ivan Vargiu e di Porto Valtravaglia Ermes Colombarolo che ha chiesto di osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Muriel Furrer, giovane atleta elvetica tragicamente scomparsa in occasione dei recenti mondiali di Zurigo.

Durante la conferenza è stata inoltre presentata la partnership tra Cycling Sport Promotion e SPM, azienda di Brissago Valtravaglia leader nel campo sicurezza in eventi sportivi quali lo sci alpino ed il motociclismo. L’Ingegner Giovanni Berruti ha presentato il progetto di messa in sicurezza di varie zone del percorso delle manifestazioni del 16 marzo. Il tutto voluto da Cycling Sport Promotion per rendere la sicurezza in gara, fattore di primaria importanza.

Foto: Ossola

Hanno presenziato le atlete della SC Cesano Maderno Letizia Parini ed Emma Colombo, le ragazze della SC Verso l’Iride Marta Della Vedova e Layla Dresco nonché la sevesina Sara Fiorin, fresca di passaggio alla Ceratizit WNT, che nell’estate da poco conclusa ha preso parte ai Giochi Olimpici di Parigi in pista, cimentandosi nel Keirin.

Presente anche Paolo Sangalli, CT delle nazionali azzurre su strada sino alla fine dell’anno e dalla prossima stagione DS alla Lidl Trek: “Non posso che ringraziare Mario Minervino per quanto visto in questi anni – ha chiosato – per il resto ovviamente dalla prossima stagione cercheremo di vincere come succede da qualche anno”.

Dunque, il lungo avvicinamento a quella che sarà una splendida giornata di ciclismo è iniziato; nei prossimi mesi ci saranno ancora tanti aspetti da scoprire di questo doppio evento, cardine nel mondo del ciclismo femminile mondiale.