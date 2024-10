Ufo e alieni: un viaggio tra storia e misteri a Varese Corsi 2024

Ufo e alieni al centro del percorso di incontri proposto dall”insegnante e giornalista Flavio Vanetti e inserito tra le ricche proposte della stagione autunno/inverno di Varese Corsi 2024.

«Sei serate per raccontare di uno dei temi più discussi da sempre e che ancora oggi riesce a raccogliere pareri contrastanti», racconta il conduttore del corso che inizia il 16 ottobre, spiegando lo scopo delle sue lezioni: «Il corso si propone di fare inizialmente un excursus storico su come questi fenomeni storici accadono da millenni prima della nascita di Cristo fino ad arrivare ai giorni nostri».

I tema dell’ufologia da sempre appassiona molte persone, e, come spiega Vanetti trova ancora oggi numerosi confronti tra studiosi e non solo. «Lo scopo del corso non è quello di convincere per forza le persone, ma di proporre un tema. Poi ognuno sarà libero di crederci o meno, e di ritenerlo interessante o meno», sottolinea.

La sua è una passione nata da ragazzo e che ancora oggi occupa gli spazi del blog “bUFO” che porta avanti dal 2008. Per avere tutte le informazioni sul corso e per le iscrizioni si può consultare il sito di Varese Corsi.