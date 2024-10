Uganda: sentirsi a casa in Africa. Il viaggio solidale di Good Samaritan ODV

Una vacanza di turismo responsabile, etico e cosciente: si presenta così il nostro “viaggio solidale” in Uganda. È dal 2013 che cambiamo il modo di intendere il viaggio; tutti i partecipanti, in questi anni, hanno confermato che è un’esperienza che “apre la mente e il cuore” grazie al suo programma di attività, davvero particolari.

Ve ne parleremo domenica 20 ottobre alle ore 15.30 presso i saloni della Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello in occasione dell’evento

Uganda: sentirsi a casa in Africa

durante il quale sarà possibile anche prenotare il proprio posto per partire ad agosto 2025.

Un momento in cui i partecipanti al viaggio 2024 racconteranno, attraverso testimonianze, video e fotografie la loro incredibile esperienza.

Dalle 14.30 alle 18.30 sarà aperto il nostro mercatino solidale dove acquistare i prodotti realizzati a mano dalle donne del progetto Wawoto Kacel. Sono già disponibili le agende ricoperte in tessuto africano e i calendari 2025 dell’associazione.

Ma torniamo al viaggio solidale: “Per spiegarmi meglio”, racconta Susanna, responsabile dei viaggi solidali “non è un viaggio di volontariato, come siamo soliti immaginare e come ci viene proposto da diverse associazioni: vogliamo abbattere lo stereotipo del “volontariato in africa” cambiando la narrazione e la prospettiva. Molti ancora faticano a capire che si può andare in Africa senza la pretesa di fare qualcosa, di essere utili o di andare a salvare il “continente in via di sviluppo”. Il nostro approccio si discosta fortemente da questa tipologia di esperienza e propone piuttosto una modalità di coinvolgimento più rispettosa nei confronti della cultura locale e delle persone. L’incontro, quindi, è alla base di questo viaggio, assieme alla scoperta e al rispetto. Rispetto delle tradizioni, dei tempi e della cultura locale, sospensione del giudizio e apertura al confronto e all’osservazione imparziale, ma partecipante.”

Le attività del viaggio sono molteplici: visita nelle scuole per uno scambio culturale, testimonianze di donne che hanno trovato riscatto sociale attraverso l’aiuto dell’associazione, una giornata insieme a una famiglia del posto, animazione con i bambini vulnerabili, attività di team building, visita ai progetti di microcredito, safari al Murchison Falls National Park e non mancherà il tempo libero per fare un giro al mercato e vivere la città. Un’esperienza completa a diretto contatto con le persone del luogo: il viaggio è sicuro, l’organizzazione è tutta a carico dell’associazione e non deluderà nessun partecipante!

Prendiamo in prestito le parole di Chiara, che ha partecipato al recente viaggio, per incuriosirvi: “Le persone di Gulu ti prendono per mano e ti accompagnano a vedere il loro mondo, a capire che non basta guardare con i propri occhi, ma che bisogna indossare gli occhi di chi quella vita la vive ogni giorno. In questo viaggio non si può stare al margine, bisogna partecipare, perché è solo così che ci si sente presenti, vivi, parte di un mondo che ti vede e ti sente, per il quale non sei solo uno dei tanti. Gulu ti fa sentire piccolo e impotente, ma anche grande e importante allo stesso tempo. A Gulu ho lasciato il mio cuore e una famiglia, che ricorderò per sempre”.

Sono aperte le iscrizioni al viaggio solidale 2025 che partirà in agosto.

Per avere maggiori informazioni scrivi a goodsamaritanodv@gmail.com oppure chiama Susanna al 3495297872.

Prossime aperture del mercatino solidale

Domenica 17 novembre dalle ore 10.30 – Laboratorio di lettura per bambini con il gruppo “Tra le righe” e apertura mercatino dalle 14.30 alle 18.30.

con il gruppo “Tra le righe” e apertura mercatino dalle 14.30 alle 18.30. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Sabato 7/14/21 e domenica 8/15/22 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Ricordiamo che sabato 7 alle 21.00 ci sarà il concerto di Natale con la Compagnia della Gru.