Un nuovo albero nel parco dell’ospedale di Varese per tutelare la salute

Un albero per la salute. Il prossimo 29 ottobre all’interno dell’ospedale di Circolo di Varese verrà piantato un albero.

È un’iniziativa a livello nazionale promossa da FADOI, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti il cui presidente è il Direttore del Dipartimento di Medicina professor Francesco Dentali.

Il cambiamento climatico rappresenta un problema ed una sfida importante per il nostro tempo. L’aumento della temperatura globale è correlato con l’aumento dei gas serra nell’atmosfera ed in particolare con emissioni di CO2 che nell’ultimo ventennio sono aumentate in maniera significativa. Il cambiamento dei cicli delle precipitazioni e delle temperature interessano anche i boschi, le superfici agricole, le regioni montane così come le piante, gli animali e le persone che vi vivono.

Il settore sanitario è responsabile di circa il 5% delle emissioni globali di CO2 che sono in costante crescita. Per questo gli ospedali anche attraverso processi di digitalizzazione e di implementazione tecnologica, ma non solo, sempre maggiori nella Sanità, non possono prescindere da opportune strategie tese a perseguire gli obiettivi di sostenibilità della salute collettiva secondo la visione olistica One Health.

L’albero vuole essere un simbolo dell’impegno per la salute e la sostenibilità della società scientifica.. Ogni albero sarà geolocalizzato e, attraverso un sito web dedicato, sarà possibile seguirne la crescita e monitorare il risparmio di CO2 in tempo reale.

«Come Fadoi – spiega il Presidente Fadoi Francesco Dentali – abbiamo nel nostro Statuto tra gli scopi Istituzionali quello del miglioramento e la definizione dei percorsi assistenziali e delle iniziative di educazione sanitaria. L’educazione sanitaria non ha solo una finalità comunicativa, informativa ma consiste nell’intervenire precocemente sui comportamenti, abitudini, azioni riguardanti le condizioni sociali, economiche ed ambientali che hanno un impatto sulla salute del singolo e della comunità. Ed è proprio in quest’ottica come Fadoi riteniamo fondamentale sviluppare una maggiore consapevolezza dell’approccio olistico One Health secondo cui la salute delle persone e salute dell’ecosistema sono legate indissolubilmente e si influenzano reciprocamente. E proprio da queste basi che nasce il progetto ‘Un Albero per la Salute’ che con soddisfazione porteremo avanti insieme all’Arma dei Carabinieri Raggruppamento Biodiversità».

Dopo l’iniziativa dello scorso anno a Roma, quest’anno si replica ma coinvolgendo 30 ospedali italiani, ta cui il presidio varesino.