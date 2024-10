Un ottobre festoso a Germignaga: Halloween Parade e laboratori di ceramica in arrivo

Germignaga si appresta a celebrare la fine di ottobre e l’inizio di novembre con due eventi che promettono di regalare divertimento e allegria a tutti, grandi e piccini.

Il 31 ottobre, a partire dalle ore 15.30, si terrà la seconda edizione della Germignaga Halloween Parade. L’appuntamento è in piazza XX Settembre, dove bambini e adulti saranno accolti dagli artisti di Spazio Kabum e dalle truccatrici della CRI Luino. Per garantire la sicurezza dei partecipanti, la centrale via Cadorna e via Dei Mille saranno chiuse al traffico dalle 15.30 alle 16.30, permettendo così ai bambini di muoversi liberamente e di andare a caccia di dolcetti. Accompagnati dagli artisti e dalla polizia locale, i partecipanti sfileranno verso il Parco Boschetto, dove si concluderà l’evento con un piccolo momento di spettacolo.

Dal 3 novembre, invece, presso la Ex Colonia Elioterapica, inizieranno i laboratori natalizi di ceramica, curati da Sarah Dalla Costa. Questi incontri, della durata di due ore, sono dedicati alla creazione di decorazioni natalizie e sono aperti a bambini a partire dai 6 anni, adulti e famiglie. Altri due incontri di ceramica sono già in programma per il 17 novembre e il 15 dicembre. Per maggiori informazioni sui laboratori: locandina