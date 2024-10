Un punto a Lodi: la Castellanzese trova l’1-1 nel finale contro il Fanfulla

Un punto nel finale per la CAstellanzese a Lodi. Alla “Dossenina” i neroverdi vanno sotto nel finale di primo tempo – rete di Lucatti – ma nella ripresa non si lasciano andare e nel recupero agguantano l’1-1 con Castelletto.

Quella giocata dai neroverdi è una bella partita, con il gol sfiorato in più occasioni, specialmente nei primi quarantacinque minuti. Un punto che permette ai ragazzi di mister Corrado Cotta di rimanere nelle zone centrali della classifica, a quota 13.

TABELLINO

FANFULLA – CASTELLANZESE 1-1 (1-0)

RETI: 41’ pt Lucatti (F), 46’ st Castelletto (C)

FANFULLA (3-5-2): Tota; Souto, Bianchi, Arcidiacono (43’ st De Petri); Izzo, Latini (24’ st Tomella), Sangiorgi, Mandelli, Bozzuto; Lucatti, Odalo (38’ st Kakou). A disposizione: Cerami, Rech, Raimondi, Nori, Zenoni, Amadei. Allenatore: Matteo Serafini

CASTELLANZESE (3-5-2): Mangano; Rusconi, Robbiati, Bernardi; Marrone (23’ st Padovan), Lacchini (23’ st Rodolfo Masera), Castelletto, Di Coste, Boccadamo; Chessa (47’ st Fall), Colombo (34’ st Serra). A disposizione: Poli, Beretta, Cucco, Ruschena, Amato. Allenatore: Corrado Cotta

ARBITRO: Francesco Ercole di Latina; assistenti Alberto Mandarino di Alba-Bra e Alessio Mulassano di Cuneo

AMMONITI: 38’ pt Arcidiacono (F), 8’ st Robbiati (C), 9’ st Latini (F), 29’ st Di Coste (C), 34’ st De Petri (F, in panchina)

RECUPERO: 0’ + 5’

RISULTATI 8° GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Desenzano – Chievo 0-0, Arconatese – Club Milano 0-0, Breno – Nuova Sondrio 1-0, Casatese – Vigasio 2-0, FANFULLA – CASTELLANZESE 1-1, Magenta – Ciliverghe 0-0, Pro Palazzolo – Ospitaletto, Sangiuliano City – Pro Sesto 1-1, VARESINA – SANT’ANGELO 1-1

CLASSIFICA

Desenzano 18, Ospitaletto, VARESINA e Sant’Angelo 17, Pro Sesto, Pro Palazzolo e Breno 14, CASTELLANZESE 13, Casatese 12, Ciliverghe, Crema e Caratese 10, Nuova Sondrio, Club Milano, Vigasio e Magenta 8, Sangiuliano City 7, Chievo e Fanfulla 6, Arconatese 1