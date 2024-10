Un seminario su Matteotti del consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Varese

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese organizza per il prossimo 31 ottobre (17-19) il seminario “Giacomo Matteotti: i valori della nostra democrazia nel mondo del lavoro”, appuntamento organizzato nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni dal delitto”. L’appuntamento è in via Dante Alighieri, 2 a Varese.

Caterina Cazzato – membro Comitato provinciale Matteotti Varese – spiega così l’iniziativa:

Nel centenario della sua morte, nel 2024 ricordiamo l’Onorevole Giacomo Matteotti (Fratta Polesine, 22 maggio1885-Roma,10 giugno1924), segretario del Partito socialista unitario quale eroe antifascista, riformista e pacifista. La sua morte per mano di sicari fascisti mentre si recava alla Camera racchiusero il senso di un’intera vita politica.

Il 10 giugno 1924 ha sancito la divisione fra l’ Italia fascista, maggioritaria e quella antifascista, minoritaria e costretta all’esilio, al confino, alle carceri ma di caratterizzata da un pensiero tanto importante da rappresentare i valori dell’antifascismo poi fatti propri alla Resistenza, valori ai quali la Carta costituzionale si ispira.

La vita Giacomo Matteotti è paradigma indiscusso di valore civile e di lotta per la difesa della libertà e della democrazia: è importante divulgarne il valore.

Non meno importante è ricordare attraverso quali interessi particolari sia realizzata la sua attività di politico e di amministratore locale, per comprendere quanto le sue idee siano tuttora vive e attuali. Nell’ambito del seminario “Giacomo Matteotti: i valori della nostra democrazia nel mondo del lavoro” ci occuperemo di come l’uomo e il lavoro siano stati il fulcro dell’impegno sociale e politico di Giacomo Matteotti, prima di rimanere travolto dalla barbarie fascista.

Da politico riformista, senza cedere a compromessi ideologici, ha enunciato con rigore e competenza, la centralità dell’uomo e del lavoratore nelle istituzioni, convinto della necessità di favorire l’istruzione per perseguire il progresso sociale ed economico dei singoli cittadini e contemporaneamente dell’intero Paese, convinto della necessità di regole di lavoro rispettose della dignità umana, da realizzare attraverso la tutela della salute, della sicurezza, del decoro.

Da amministratore locale, con coerenza, ha agito per rendere le sue enunciazioni efficaci, avvalendosi delle categorie interpretative di socialismo territoriale e di democrazia orizzontale, incidendo significativamente sulle gerarchie sociali e politiche della sua epoca, basate su codici etici e di prestigio, per far emergere una concezione elevata di “politica”, intesa come pedagogia individuale e collettiva per una cittadinanza diffusa e inclusiva.

Ecco allora l’importanza dell’attività sindacale, del contratto di lavoro, della correttezza e della trasparenza nei rapporti fra privati come nell’ambito delle attività istituzionali e, in particolare, l’attenzione allo strumento del bilancio statale e territoriale per il miglior uso delle risorse, da ricondurre sempre al principio di legalità: si tratta di valori, principi e criteri che permeano tuttora la vita dei cittadini, dei lavoratori e che rinveniamo nelle norme sul lavoro di ogni rango, dalla Costituzione ai codici deontologici.

Pertanto, la disponibilità ad accogliere la celebrazione del centenario di Giacomo Matteotti non come evento politico ma per quello che è, un evento culturale elevato e trasversale, non può che essere sinonimo di civiltà e di attitudine alla crescita e all’affinamento delle risorse umane dei singoli e della comunità.

Il Comitato provinciale Matteotti e il Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro si propongono di riflettere su dette tematiche anche grazie attraverso gli stimoli culturali di due illustri studiosi di storia e di diritto del calibro di Maurizio Degl’Innocenti e di Gaetano Veneto.