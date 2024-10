Una giornata in ITS Incom Academy per scoprire i corsi ad alta tecnologia

È dedicata alle tecnologie del futuro e alle opportunità che ne derivano per i più giovani la prima edizione del “What’s INCOMing next?” day. L’evento è promosso da INCOM Academy ed è in programma il 10 ottobre alla sede di Malpensa Fiere a Busto Arsizio.

Si tratta di una giornata dedicata ai corsi di alta tecnologia, come quello per diventare specialista Internet of Things, Data Analyst e Networking e Security. I partecipanti potranno assistere inoltre all’anteprima della presentazione del progetto degli studenti di INCOM Academy, candidato al “Premio Cambiamenti 2024 – Idee di Impresa” di CNA.

Durante l’evento, gli interessati avranno anche la possibilità di accedere immediatamente alle selezioni per gli ultimissimi posti dei corsi ancora aperti.

«I corsi di INCOM Academy permettono agli studenti di specializzarsi negli ambiti tecnologici dove in questo momento c’è più fermento – spiega Rosaria Ramponi, direttrice della Fondazione -. Si parla quotidianamente di intelligenza artificiale, internet delle cose, sicurezza informatica, realtà virtuale e big data, e sappiamo bene che in questi settori si articoleranno le professioni del futuro. I nostri percorsi offrono già da oggi gli strumenti per specializzarsi e fare la differenza nel mondo dell’innovazione e della tecnologia».

Il programma della giornata:

Ore 11.00 : registrazione partecipanti

: registrazione partecipanti Ore 11.30 : presentazione progetto “Safe Ride” a cura degli studenti INCOM

: presentazione progetto “Safe Ride” a cura degli studenti INCOM Ore 12.00 : intervento docenti curatori del progetto e presentazione dei Corsi coinvolti

: intervento docenti curatori del progetto e presentazione dei Corsi coinvolti Ore 12.30 : domande e risposte dei partecipanti

: domande e risposte dei partecipanti Ore 13.00: piccolo rinfresco

Gli iscritti all’evento avranno immediato accesso alle selezioni per gli ultimi posti dei corsi tecnologici, che si svolgeranno dopo il rinfresco.

Ore 15.30: inizio VIII edizione Premio Cambiamenti CNA presso Malpensa Fiere

L’evento si svolge nella sede di Fondazione ITS INCOM Academy di Busto Arsizio (VA), in via XI settembre 16, Malpensa Fiere – Ingresso B. A Malpensa Fiere si svolgerà la prima selezione Provinciale del Premio Cambiamenti.

Per info:

https://itsincom.it/whats-incoming-next/