Una motovedetta dal Ceresio al Lario per aumentare la sicurezza sul lago

L‘Autorità di Bacino Ceresio, Piano e Ghirla ha ceduto una motovedetta all’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori con l’obiettivo di creare il servizio di controllo e di sicurezza sul Lago di Como. Questa decisione, presa dall’Ente di Campione d’Italia, è frutto di una strategia volta a razionalizzare le risorse disponibili, dato che attualmente sono già operative tre unità di navigazione sul Ceresio ritenute sufficienti per garantire la sicurezza nell’area.

In virtù di tale cessione, il direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Maurizio Tumbiolo, metterà a disposizione la sua trentennale competenza da formatore di diritto marittimo e della navigazione per formare il personale che sarà incaricato della vigilanza sul Lario.

Il Presidente dell’Autorità di Bacino del Lario, Luigi Lusardi, ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto, sottolineando come questa operazione rappresenti un significativo beneficio per la sicurezza del Lago di Como che, negli ultimi anni, ha visto incrementare il livello di criticità per il notevole incremento turistico dei fruitori del lago. È inoltre motivo di soddisfazione che il conseguimento di tale risultato tragga origine dalla collaborazione e dal dialogo in atto tra le due Autorità, a riprova della positiva sinergia basata sul confronto e supporto reciproco.