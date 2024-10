Una nuova sala operatoria ibrida per l’ospedale di Circolo di Varese

L’Ospedale di Circolo di Varese si prepara a un’importante inaugurazione: il 6 novembre 2024, alle 10, verrà ufficialmente presentata la nuova sala operatoria ibrida, situata nella hall del Padiglione Monoblocco. Grazie a un finanziamento significativo da parte di Regione Lombardia, questa sala rappresenta il più importante investimento tecnologico degli ultimi anni per l’Azienda.

La sala ibrida combina tecnologie avanzate per offrire un supporto completo agli interventi chirurgici complessi, grazie alla presenza di macchinari di ultima generazione.

L’inaugurazione arriva in un momento di grande trasformazione per l’Ospedale di Circolo, che sta portando avanti altri progetti di ammodernamento grazie al PNRR. Tra questi, figurano macchinari ad alto impatto come due acceleratori lineari, tre gamma camere, due risonanze magnetiche, due TAC, una PET CT, e nuovi angiografi.