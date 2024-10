Una settimana a tutto sport per la scuola primaria di Casciago

Un’intera settimana all’insegna dello sport, quella proposta alla scuola primaria Sant’Agostino di Casciago. L’edizione 2024 si è svolta dal 30 settembre al 4 ottobre e segue numerose edizioni svolte negli anni precedenti, molto apprezzate da alunni e docenti.

Il focus della settimana è la sperimentazione pratica di discipline sportive comuni e non: i bambini hanno avuto l’opportunità di seguire le lezioni di numerosi esperti che, a titolo gratuito, hanno dato agli studenti un assaggio delle discipline di competenza.

Lunedì i bambini di classe prima, seconda e terza hanno potuto sperimentare la ginnastica artistica con l’insegnante Fiorenza Ossola della ASD Ginnastica Gavirate.

I ragazzi delle classi quarte e quinta hanno praticato un’avvincente ora di scacchi con Gianmarco Beraldo, allenatore nazionale della società scacchistica “Città di Varese”. Particolarmente atteso è stato l’incontro con l’atleta Riccardo Doni, ex alunno della scuola e timoniere della Nazionale italiana under 19 di canottaggio. Riccardo ha portato, oltre ad una serie di diapositive, anche le sue quattro medaglie conquistate sia nei campionati europei sia nei campionati mondiali. Le più importanti sono una medaglia d’oro e una d’argento conquistate rispettivamente lo scorso anno a Parigi e quest’anno in Canada.

Martedì i bambini di quarta e quinta si sono recati a Gavirate presso la “Canottieri Gavirate” dove hanno incontrato Sara Bertolasi, atleta olimpica: ha presentato sia la disciplina in sé che le strumentazioni presenti e i bambini hanno potuto anche cimentarsi in una piccola staffetta su vogatori professionali.

Nella stessa mattinata i compagni più piccoli hanno potuto fare una lezione di judo guidati da Marco Ghiringhelli della Robur et Fides.

Mercoledì è stato il momento dello sport più praticato dai giovanissimi: lezione di calcio con l’allenatore Stefano D’Andolfi dell’ASD Calcio San Michele Casciago.

Giovedì tutte le classi hanno potuto fare Minibasket con l’insegnante Vincenzo Crocetti dell’ASD Varese Young Eagles e nel pomeriggio i ragazzi di terza quarta e quinta hanno svolto una lezione di minivolley con Lorella Tonolli dell’ASD Besozzo.

Per concludere la settimana, venerdì tutte le classi hanno svolto una sessione di rugby con l’ASD Rugby Varese: Bruno Poretti ha trasmesso i primi rudimenti del gioco ma anche alcuni nuclei della filosofia della partecipazione a questo sport. Una regola fondamentale veramente apprezzabile è che la palla può essere passata solo ad un compagno di squadra che si trova più indietro e lui poi, naturalmente, dovrà correre in avanti per poi, a sua volta passarlo a chi è indietro: nella vita di ogni giorno dovrebbe proprio essere sempre così: che è “più avanti” dovrebbe passare il testimone a chi si trova arretrato per lanciarlo in avanti.

Questa esperienza è stata molto gradita dalle insegnanti, dai genitori e dai bambini perché ha permesso a tutti di “mettersi in gioco” e ha contribuito a creare gruppi classe più uniti e coesi vivendo lo sport come fonte imprescindibile di crescita. E tutti, alunni, genitori ed insegnanti, hanno potuto fare la conoscenza di ciò che offre il nostro territorio dal punto di vista sportivo.