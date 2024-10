Varese, Intercultura apre le iscrizioni per gli scambi culturali 2025-2026: borse di studio per i giovani della provincia

Anche quest’anno, il centro locale di Varese di Intercultura offre ai giovani studenti delle scuole superiori un’opportunità in più per scoprire il mondo. Sono aperte, infatti, le iscrizioni per i programmi di scambio culturale 2025-2026, con quasi 2.000 posti disponibili in 60 Paesi e oltre 1.000 borse di studio. Un’iniziativa che da anni permette anche ai ragazzi di Varese di vivere un periodo di studio all’estero, immergendosi in una nuova cultura e creando legami internazionali che durano tutta la vita.

Tra le destinazioni di quest’anno spiccano nuove mete e programmi: si va dai corsi estivi in Cina ai soggiorni trimestrali in Mongolia e Nuova Zelanda, dai semestri in Brasile e Lituania ai classici programmi annuali negli Stati Uniti. Per partecipare, è possibile iscriversi sul sito di Intercultura fino al 10 novembre 2024.

Giovani varesini già all’estero e nuovi arrivi in provincia

Al momento, quattro studenti di Varese – Jorune, Luca, Alexia e Marzio – stanno vivendo la loro esperienza all’estero, in Canada francofono, Svezia, Thailandia e Serbia. In parallelo, la provincia ha accolto sei studenti internazionali provenienti da Turchia, Giappone, Cile, Olanda e Nuova Zelanda, inseriti in famiglie e scuole del territorio. Questo scambio arricchisce non solo i partecipanti, ma anche le comunità locali, favorendo una crescita culturale reciproca.

Borse di studio per le famiglie

Grazie al sostegno di aziende, enti e fondazioni, oltre 1.000 borse di studio sono disponibili anche quest’anno per coprire interamente o parzialmente i costi di partecipazione, offrendo a tutti i ragazzi la possibilità di vivere quest’esperienza. Inoltre, le borse di studio ITACA di INPS, rivolte ai figli dei dipendenti della pubblica amministrazione, sono a disposizione per chi soddisfa i requisiti. Per partecipare ai programmi e alle borse ITACA, è necessario completare le iscrizioni entro le scadenze previste.

Informazioni e contatti

Le famiglie e gli studenti interessati possono contattare direttamente i volontari del Centro Locale di Varese, disponibili per chiarimenti e supporto nel processo di iscrizione. Tutti i dettagli sono reperibili sul sito www.intercultura.it.