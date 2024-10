Varesina da sballo: manita al Chievo Verona e primo posto consolidato

La Varesina non si ferma più e passa anche a Verona. Al Sinergy Stadium, le Fenici si sono imposte con un roboante 5-2 sui padroni di casa del ChievoVerona. La squadra di mister Marco Spilli è riuscita a sbloccare la gara al 24’ del primo tempo con il gol messo a segno dal difensore Maurizio Cosentino, protagonista di uno stacco imperioso dal cuore dell’area di rigore, sfruttando il bel cross effettuato da Miconi. I rossoblù sono riusciti a raddoppiare nel giro di due minuti con Sali che sfrutta alla grande una situazione di contropiede. Nel finale di primo tempo, i padroni di casa sono andati vicini al gol che avrebbe riaperto la partita con De Cerchio e Brighenti, ma le loro conclusioni si sono infrante sul palo. Ad inizio ripresa, la Varesina è riuscita a trovare il terzo gol, grazie ad un’altra ripartenza fulminea sull’asse Guidetti-Gasparri, con il capitano che a tu per tu con Tosi non ha sbagliato. A distanza di tre minuti, i gialloblù riescono ad accorciare le distanze con Brighenti che segna il gol del momentaneo 1-3. La Varesina non si scompone e riesce a calare il poker al minuto 63, quando Guidetti ha innescato ancora Gasparri, il quale si è smarcato brillantemente in area e col sinistro ha firmato la personale doppietta. Dopo quattro minuti i Mussi Volanti sono riusciti ancora a trovare la via della rete, con un colpo di testa del capitano Dall’Ara. Al 74’, le Fenici sono andate nuovamente a segno con Sali, doppietta anche per lui, che ha sfruttato bene un traversone di Bobbo e di testa ha insaccato il gol del definitivo 5-2. Grazie a questo risultato, la Varesina conserva il primo posto in classifica, anche se dietro le avversarie non mollano. Infatti, in attesa della gara del Desenzano sul campo del Sangiuliano City, Ospitaletto, Sant’Angelo e Pro Sesto hanno vinto i rispettivi impegni e di conseguenza hanno mantenuto il passo dei rossoblù.

Fischio d’inizio

Il Chievo inizia con un 4-3-3. Davanti a Tosi vengono schierati Saramin, Dall’Ara, Seno e Medina. A centrocampo, il mediano, Danieli, è affiancato da Prandini e Nchama. In avanti, il tridente è composto da Nannelli, Brighenti e De Cerchio.

Mister Spilli risponde con l’ormai consolidato 3-4-3. A difesa della porta c’è sempre Chironi, il quale è protetto dal terzetto difensivo composto da Coghetto, Mapelli e Cosentino. Sulla fascia destra c’è Bobbo, con Miconi che viene dirottato sulla sinistra. In mezzo, confermati ancora una volta Guidetti e Gianola. A supporto del bomber Marco Bertoli ci sono il capitano Gasparri e Sali.

Arbitra la sfida il signor Francesco Martini della sezione di Valdarno coadiuvato dagli assistenti Scorteccia e Guiducci

Primo tempo

Quando sono trascorsi appena 2 minuti, il Chievo crea il primo pericolo della gara con Nannelli che punta Cosentino, lo salta e mette in mezzo per Brighenti che controlla il palone e calcia, ma non riesce a trovare la porta, perché i centrali rossoblù sono bravi a chiudergli lo specchio della porta. Al 24’, la Varesina sblocca il risultato: Miconi avanza sulla fascia sinistra e mette un bel cross al centro dell’area, dove arriva Cosentino con i tempi giusti e colpisce il pallone di testa, insaccando il gol dell’1-0 con Tosi fermo a guardare. Al 25’, arriva la reazione dei padroni di casa con Prandini che arriva al limite dell’area e scarica un destro violento che viene deviato sulla traversa da Chironi. Sull’angolo scaturito da questa azione nasce un contropiede per la Varesina con il portiere rossoblù che lancia Sali in campo aperto, il quale una volta arrivato in area di rigore salta un difensore e con il destro trafigge Tosi e porta le Fenici sul 2-0. Al 37’, doppia enorme occasione per la squadra di casa: prima De Cerchio entra in area da sinistra e calcia con il destro e colpisce il palo alla destra di Chironi e sulla respinta il pallone finisce sui piedi di Brighenti che calcia a sua volta, ma anche la sua conclusione si stampa sul legno. Al termine dei due minuti di recupero si chiude il primo tempo con la Varesina in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo

Pronti via e al 3’ la Varesina trova il gol del 3-0. Guidetti recupera palla nella propria trequarti difensiva, con il Chievo che si era sbilanciato per cercare di riaprire la partita, e lancia Gasparri che scatta sul filo del fuorigioco e si ritrova solo davanti al portiere e con il destro non perdona. La squadra di mister Alessandro Pontarollo, al 6’, accorcia le distanze, grazie alla rete di Brighenti, il quale si ritrova il pallone tra i piedi in area di rigore e da posizione ravvicinata mette a referto il gol dell’1-3. Il gol galvanizza il Chievo che inizia a spingere con maggior convinzione e crea una buona occasione con Nchama che colpisce di testa un pallone servitogli dal neoentrato Marchesini, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Le speranze di rimonta dei gialloblù vengono smorzate da Gasparri che, al 17′, segna il punto del 4-1. Anche in questa occasione è stato bravissimo Guidetti, il quale, con un bel passaggio filtrante, riesce a pescare il capitano a centro area e quest’ultimo riesce a firmare la sua doppietta personale. Al 22’, il Chievo riesce nuovamente a ridurre il distacco, grazie ad un colpo di testa del capitano Dall’Ara, il quale, sugli sviluppi di un corner battuto da Danieli, anticipa tutti sul primo palo e insacca il pallone alla sinistra di Chironi. Il risultato ora è di 2-4. Le emozioni non finiscono qui perché, al 29’, Bobbo riceve il pallone sulla fascia destra e lascia partire un traversone sul quale si avventa Sali e di testa piazza la sfera in fondo al sacco per il 5-2 in favore della Varesina. Dopo il quinto gol la squadra ospite riesce a gestire senza problemi la gara, mantenendo il possesso. L’ultimo squillo è del Chievo con Romero che ci prova di testa, ma la conclusione è centrale e il portiere della Varesina blocca senza problemi. Al termine dei sei minuti di recupero l’arbitro fischia tre volte e la Varesina può festeggiare il terzo successo consecutivo.