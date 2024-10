Varesina e Sant’Angelo si annullano a vicenda: la partita termina 1-1

(Foto Facebook – Varesina)

Tra Varesina e Sant’Angelo finisce in parità. Nel primo tempo il Sant’Angelo si è fatto preferire rispetto ai padroni di casa. Sono stati proprio i rossoneri allenati da Stefano Brognoli a portarsi in vantaggio con un gol in semirovesciata realizzato da Arlotti. La Varesina ha avuto difficoltà a reagire, complice anche il grande lavoro di densità a centrocampo fatto dalla squadra ospite. Il secondo tempo si è aperto con le Fenici in avanti alla ricerca del pareggio con una buona occasione creata da un’azione personale di Mazia che dopo aver saltato un avversario ha messo in mezzo una palla pericolosissima sulla quale Bertoli e Gasparri non sono riusciti ad intervenire. Il Sant’Angelo però non è rimasto a guardare e ha creato due palle gol importanti per raddoppiare, prima con Panatti e poi con Baggi. Nel momento di maggior pressione del Sant’Angelo, i padroni di casa hanno trovato il gol del pareggio, grazie ad un colpo di testa del bomber Marco Bertoli, il quale ha sfruttato un assist preciso di capitan Gasparri. La squadra di mister Marco Spilli ha cercato di sfruttare l’inerzia positiva e va vicina per due volte al gol del sorpasso, con i colpi di testa di Bertoli e Rosa. Nel finale, i rossoneri hanno sfiorato il gol vittoria con Guerrini, il quale, dopo aver sfruttato un errore di impostazione della difesa rossoblù, si è ritrovato a calciare indisturbato da dentro l’area, ma ha trovato un super Chironi, protagonista di una grandissima parata, salvando il risultato. Con questo pareggio la situazione di classifica per le due squadre rimane invariata, considerando i pareggi del Desenzano e dell’Ospitaletto.

Fischio d’inizio

La Varesina ritorna al 4-2-3-1 con Chironi a difendere la porta. Davanti all’estremo difensore ci sono Bobbo, Mapelli, Coghetto, Miconi. Nella zona nevralgica ci sono Guidetti e Gianola. A supporto di Bertoli ci sono Mazia, Ghioldi e Gasparri.

Il Sant’Angelo utilizza un modulo speculare che prevede Piombino tra i pali, Confalonieri, Messina, Tordini e Baggi a comporre il quartetto difensivo. In mediana Guerrini e Occhipinti. Sulla tre quarti vengono schierati Pollio, Panatti e Arlotti. L’unica punta è Castelli.

Il direttore di gara è il signor Andrea Bortolussi da Nichelino coadiuvato dagli assistenti Calanni e Camarda.

Primo tempo

Al secondo minuto di gioco, la Varesina sfiora il vantaggio con Bertoli che viene pescato da Guidetti, e di conseguenza prova a scavalcare il portiere avversario che era uscito in presa alta, ma una volta scavalcato Piombino la sfera termina di poco fuori. Al 16’ il Sant’Angelo passa in vantaggio: Castelli intercetta un cross sporcato da Cosentino e dal lato destro mette un pallone sul secondo palo, dove arriva Arlotti che in mezza rovesciata insacca il pallone sotto la traversa non lasciando scampo a Chironi. La Varesina prova a reagire con Gasparri che mette in mezzo un pallone e per pochissimo non trova la deviazione vincente di Bertoli e Ghioldi. Al 28’, Mazia ci prova dai 25 metri e la palla esce di poco a lato del palo alla sinistra del portiere. Al 36’, è Guidetti a provarci con una punizione dal limite dell’area che si spegne di poco sopra alla traversa. Dopo un solo minuto di recupero si chiude la prima frazione, con il sant’Angelo che va al riposo in vantaggio, Meritatamente, per una rete a zero.

Secondo tempo

Le fenici provano subito a spingere per cercare il gol del pareggio, Mazia punta Baggi ed entra in area e mette un passaggio rasoterra che attraversa lentamente tutta l’area di rigore con Guidetti e Bertoli che non sono riusciti ad intervenire per mettere il pallone in rete. Il sant’Angelo si fa avanti minaccioso con Panatti che partendo a destra si è accentrato e con il sinistro ha impegnato Chironi in una respinta laterale sui piedi di Mapelli che evita il tap-in di Castelli. Pochi minuti dopo, anche Baggi ha sfiorato il raddoppio con un bel tiro in diagonale col sinistro che sfiora il palo alla destra del portiere rossoblù. Al 9’, la Varesina pareggia, Gasparri mette in mezzo un cross chirurgico sulla testa del bomber, Marco Bertoli che non sbaglia e fa 1-1. Al quarto d’ora, la Varesina sfiora il vantaggio con Ghioldi che mette un cross per Bertoli che di testa inquadra lo specchio della porta, ma Piombino è bravissimo a salvare il risultato. Al 34’, rossoblù vicini al gol con il neoentrato Rosa che colpisce di testa, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Gianola. Al 45’+5, gli ospiti sfiorano il gol vittoria con Guerrini che calcia indisturbato da appena dentro l’area di rigore, ma trova un super Chironi che con la mano destra compie un vero e proprio miracolo evitando la sconfitta alla sua squadra. Al termine di questa azione, l’arbitro fischia la fine dell’incontro che termina con il risultato di 1-1.

Così mister Marco Spilli in coda alla partita: “Secondo me, oggi abbiamo approcciato molto bene alla partita, poi ci siamo un po’ persi, con l’errore commesso in occasione del loro gol. In quella circostanza stavamo anche coprendo bene la porta, ma ci siamo fatti sfilare un avversario alle spalle. Da quel momento siamo andati in confusione. Tuttavia, devo fare comunque i complimenti perché non era facile recuperare, perché loro sono molto forti dal punto di vista difensivo, dato che non prendevano gol da tre partite. C’erano i presupposti per andare in difficoltà e invece siamo stati bravi. Secondo me abbiamo creato le occasioni per andare a vincere la partita. Alla fine abbiamo commesso un altro errore e per fortuna il portiere ci ha messo una pezza importante. Qui torniamo al solito discorso che quando si ha un portiere forte è come avere un centravanti che fa i gol. Per concludere, la cosa che mi rende felice è che siamo stati i primi, dopo tre gare a fare gol al Sant’Angelo e questo per me è un segnale importante”.