Venegono Inferiore approva l’affidamento in house a Coinger dei servizi di igiene urbana ed ambientale

E’ stato approvato ieri sera dal Consiglio comunale di Venegono Inferiore l’affidamento in house a Coinger dei servizi di igiene urbana ed ambientale. Un passaggio che in questi giorni tutti i Comuni che fanno parte di Coinger stanno affrontando e che il sindaco di Venegono Inferiore Mattia Premazzi sostiene con particolare convinzione.

«Senza dubbio con l’approvazione in Consiglio comunale c’è la rivendicazione della scelta politica fatta alcuni anni fa con l’entrata in Coinger e con l’arrivo oggi alla tariffa puntuale – dice Premazzi – Lo abbiamo fatto in una logica di costante miglioramento del servizio per i nostri cittadini, che punta a facilitare il riciclo dei rifiuti con un impatto importante anche dal punto di vista ambientale».

Con il progetto Tarip il Comune di Venegono Inferiore punta ad un livello di differenziazione superiore all’80%, tra i più alti del Varesotto e in Italia. «E questo attraverso un servizio di raccolta che è più equo – aggiunge il sindaco – perché chi produce più rifiuti paga di più, chi ne produce meno pagherà meno. Un altro vantaggio è che il fondo a copertura degli insoluti uscirà dal bilancio comunale e andrà in carico al gestore Coinger, oltre a tutte le spese di in vestimento che Coinger andrà a fare e ha già fatto in questo primo anno di sperimentazione, ad esempio con la sostituzione dei cestini pubblici, dello spazzamento strade e altro».

Per quanto riguarda i costi a carico dei cittadini non ci saranno stravolgimenti, spiega Premazzi: «Dalle simulazioni fatte non ci saranno grandi cambiamenti, la Tarip è sostanzialmente allineata come previsione alla Tari degli anni scorsi. Chi ci guadagna e chi ci perde? Ci sarà un vantaggio per i cittadini che abitano in case molto ampie, perché la Tarip viene “depurata” dalla superficie della casa, che non inciderà più perché si pagherà solo in base ai rifiuti prodotti».

L’opposizione in Consiglio ha espresso voto contrario. «Anche se siamo d’accordo sull’idea generale della tariffa puntuale permangono numerose perplessità – dice il capogruppo di Venegono Civica 2023 Giorgio Zaupa – Non siamo d’accordo sul fatto che venga tutto esternalizzato. Il Comune non è un’azienda che deve fare profitti, e dunque va bene il conteggio del risparmio su alcune voci, come la gestione degli insoluti, ma il problema è la distanza che si pone tra i cittadini e il gestore del servizio. Ad esempio l’attenzione alla gestioen dei materiali, o della discarica, il fatto che alcuni materiali non possano essere conferiti se non con determinate modalità, oppure il fatto che i bidoni vadano ritirati presso Coinger. Un problema per esempio per gli anziani, per chi non ha la macchina. Si era parlato di uno sportello Coinger proprio per superare queste diufficoltà ma ancora non c’è. Inoltre sui dati economici forniti, ricordiamo che si tratta di dati previsionali, asseverati e certificati, d’accordo, ma pur sempre basati su previsioni. Insimma, ci sono ancora troppe lacune»