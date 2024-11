A Gallarate il 4° trofeo in memoria della giovane Alabama Guizzardi

Il 1° dicembre 2024, presso la Cascina Montediviso in via Brennero 40 a Gallarate si terrà Il “4°Trofeo Alabama”.

Si tratta di una corsa campestre organizzata dall’ASD Atletica Gallaratese in ricordo di Alabama Guizzardi, atleta tesserata della società sportiva, scomparsa precocemente nell’agosto 2020.

Questa manifestazione è nata per volere congiunto di Paola e Gilberto, genitori di Alabama, e di tutta l’Atletica Gallaratese.

Una delle specialità preferite di Alabama erano le corse campestri, per questo, il “Trofeo Alabama” è il modo migliore per ricordarla e per far rivivere la sua gioia e il suo spirito competitivo, coinvolgendo tanti altri bambini e giovani che con lei condividono la passione per la corsa e lo sport.

La prima edizione del trofeo risale al 2021 e di anno in anno questo appuntamento non vuole solo essere una gara di corsa, ma un momento di ritrovo, condivisione, divertimento e un po’ di sana fatica.

Il cross sarà proposto alla categoria Esordienti 10-8-5 come gara provinciale F.I.D.A.L, mentre varrà come Campionato Provinciale F.I.D.A.L di corsa campestre per le categorie Ragazzi e Cadetti; pertanto, saranno premiati i primi 6 classificati delle categorie Ragazze/Ragazzi/Cadette/Cadetti ed il primo classificato di ogni categoria riceverà il titolo e la maglia di campione provinciale di cross per il 2024.

Presenti saranno anche gli atleti della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) con una gara per gli iscritti alla suddetta federazione.

La giornata si aprirà alle 9:30 con una gara a staffette per la categoria Assoluta (over 16 anni) e si chiuderà verso le 12:30 con la gara dei più piccolini (categoria ESO 5 nati tra il 2017 ed il 2019)

Tutti i bambini della categoria esordienti, alla fine della loro gara saranno premiati con una medaglia di partecipazione e in più il vincitore della gara ESO 10 maschile e la vincitrice ESO 10 femminile riceveranno il “Trofeo Alabama” una targhetta creata dall’ASD Atletica Gallaratese in ricordo della loro piccola atleta dagli occhi blu.

Verranno premiate anche le prime 6 società classificate.

“Un ringraziamento speciale a Gill e Paola e tutti i loro amici che ogni anno aiutano l’Atletica Gallaratese nella realizzazione di questo progetto – dicono gli organizzatori – . Ringraziamento doveroso anche al Comune di Gallarate, alla Cascina Montediviso per averci accolti ed ospitati, ed al Parco del Ticino”.