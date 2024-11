A Germignaga “La Tenda Rossa”, un reading performativo contro la violenza sulle donne

Il reading viene così presentato dalla regista, Paola Turroni: «La Tenda Rossa si ispira all’antica pratica delle donne di uno stesso clan di raccogliersi in un luogo dedicato per scandire e onorare il ritmo ciclico del proprio corpo e celebrare riti di passaggio. Nella tenda rossa le donne sono libere di rilassarsi, non hanno doveri di ruolo, o di genere, “possono raccontarsi le loro storie e cantare le loro canzoni, ridere di cose per cui gli uomini non riderebbero mai, sentirsi legate da un filo rosse che le rende tutte sorelle” (Maura Gancitano e Andrea Colamedici “Liberati della brava bambina”). Trovarsi in uno spazio intimo e protetto per sostenersi, scoprirsi, costruire una conoscenza femminile collettiva. È così che condividiamo con il pubblico la storia e la voce di alcune donne che ci hanno permesso di essere più forti, costruendo insieme un sapere più libero. Per diffondere una narrazione e un linguaggio che non nomini la donna solo come vittima, ma che ne valorizzi le competenze e la forza»