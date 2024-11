A Natale Luino aggiunge un posto a tavola perchè nessuno resti solo

Il Comune di Luino, in collaborazione con diverse associazioni locali, tra cui la Caritas, la Banca del Tempo, la NovaCoop, la Parrocchia cittadina, l’associazione San Vincenzo di Voldomino e gli Scout di Luino, organizza un’iniziativa natalizia speciale: una Cena di Natale dedicata alle persone sole, con l’obiettivo di offrire un momento di calore e condivisione in occasione della Vigilia di Natale.

La cena si terrà il 24 dicembre presso l’Oratorio San Luigi di Luino alle 20, proponendo un menu festivo e un’atmosfera accogliente, con l’intento di far vivere ai partecipanti la magia del Natale in compagnia. La serata è rivolta in particolare agli anziani che, pur avendo parenti, si trovano a trascorrere il Natale lontano dagli affetti, ma è aperta a tutte le persone che affrontano questa festività in solitudine.

«Questa è una bellissima iniziativa che unisce le forze di diverse realtà locali. Nessuno deve sentirsi solo durante la Vigilia di Natale – dichiara Elena Brocchieri, Assessore al Sociale del Comune di Luino -. Questa cena può essere anche l’occasione per la nascita di nuove relazioni e amicizie durature. Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono impegnati per organizzare un evento così significativo».

La serata prevede non solo un menu festivo, ma anche un momento di socialità con una tombola organizzata dal gruppo Scout di Luino. Inoltre, per agevolare la partecipazione, è stato predisposto un servizio di trasporto gratuito per coloro che non dispongono di un mezzo privato.

L’evento è reso possibile grazie al generoso contributo delle associazioni locali coinvolte, a dimostrazione di come la solidarietà e l’unità possano fare la differenza nella vita di chi si trova in situazioni difficili. Questa iniziativa sottolinea l’impegno del Comune e delle realtà del territorio nel garantire momenti di condivisione e calore, specialmente durante le festività.

Tutte le persone sole sono invitate a partecipare a questa serata speciale. Chi desiderasse partecipare come volontario o ricevere ulteriori informazioni può contattare l’Ufficio Sociale del Comune di Luino.

Per maggiori informazioni o prenotazioni è possibile contattare, entro il 15 dicembre, i seguenti numeri:

CARITAS dal mar-ven dalle 09:00-11:00: 366.2633715

BANCA DEL TEMPO dal lun-sab dalle 17:00-20:00: 338.1763720

ORATORIO SAN LUIGI ven dalle 18:00-19:00: 0332.535480

SAN VINCENZO da lun-dom: 375.6531346