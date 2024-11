A Saronno il panettone vestito a festa della bottega “Il Sandalo”, un viaggio tra gusto e solidarietà

Il Sandalo – Bottega Equosolidale Altromercato di Saronno invita tutti ad un evento speciale in programma sabato 23 novembre alle 17.30, presso la sua sede in corso Italia,58/Vicolo S. Marta, a Saronno. Un’opportunità unica per scoprire la storia del panettone e per immergersi in un viaggio di solidarietà che unisce tradizione e impegno sociale.

L’incontro avrà inizio con la presentazione del progetto Espace Tissage di Little Hands di Cantù, un’iniziativa che nasce per supportare le comunità del Benin attraverso il lavoro di tessitura. Durante la prima parte dell’evento, Ottilie e Franco, tornati da un viaggio in Benin, racconteranno le storie e le tradizioni dei beninesi, offrendo uno spunto per riflettere sull’importanza delle scelte

consapevoli.

Nella seconda parte dell’incontro, si svolgerà una degustazione del panettone “vestito a festa”, un dolce della tradizione italiana, ma che quest’anno ha un significato più profondo. Il panettone sarà infatti rivestito con una borsa shopper proveniente dal Burkina Faso, creata dalle donne tessitrici locali.

Con questa iniziativa, il Sandalo intende sostenere il lavoro delle ragazze burkinesi, che attraverso la tessitura artigianale stanno conquistando autonomia ed emancipazione.

«L’incontro – spiegano i responsabili della Bottega – rappresenta un’occasione per riflettere su come ogni nostra scelta di consumo possa avere un impatto positivo sulle persone e sulle comunità, promuovendo una maggiore equità e sostenibilità.

Programma dell’incontro:

 Introduzione al progetto Espace Tissage e alla realtà del Benin

 Riflessioni sulle scelte consapevoli per le festività

 Degustazione del panettone vestito a festa e presentazione della borsa shopper del Burkina Faso

L’ingresso è gratuito.