A Sesto Calende conclusi i corsi di antincendio boschivo, coinvolti 46 volontari

Si è svolta ieri mattina a Sesto Calende la giornata conclusiva di due corsi di antincendio boschivo (AIB) di primo livello organizzati per 25 volontari del Parco e per 21 volontari della Provincia di Pavia.

I corsi sono stati organizzati dal Settore Volontariato nell’ambito dell’ampio programma formativo annuale che, solo nel 2024, ha visto l’Ente organizzare ben 21 corsi di specializzazioni rivolti sia a nuovi volontari che agli attuali componenti per aumentarne la specializzazione.

L’esercitazione di ieri mattina è arrivata al termine di due corsi che hanno ha visto impegnati i volontari per 32 ore complessive grazie a 10 docenti, direttore operazioni di spegnimento oltre componenti di vigili del fuoco AIB, ai carabinieri forestali e ovviamente col determinato determinante supporto di Regione Lombardia.

“Ho personalmente ringraziato il coordinatore dei volontari AIB, Alessandro Todaro, tutti i volontari, il sindaco di Sesto Calende, Elisabetta Giordani, per la preziosa collaborazione istituzionale e la concessione del bellissimo spazio”, ha dichiarato il Presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni che ha aggiunto: “Nel corso della mattinata sono stati effettuati voli di prova e di esercitazione con l’elicottero di Regione Lombardia impiegato in casi di emergenza. Ho potuto toccare con mano l’esemplare professionalità delle volontarie e dei volontari AIB del Parco, come sempre diretti in maniera esemplare da Alessandro Todaro. La loro dedizione, passione e preparazione ne fanno un modello in Lombardia e in tutta Italia, dove le donne e gli uomini con la divisa del parco sono stati chiamati in diverse situazioni di emergenza. Siamo appunto orgogliosi ogni giorno di questo patrimonio di conoscenza e dell’esempio dato ogni volta: la comunità del Parco, tutta, vi è sinceramente grata”.

Il corso per i volontari della Provincia di Pavia è da considerarsi una fruttuosa collaborazione con la componente Provinciale e il comitato di coordinamento volontari Provincia di Pavia, con l’obiettivo di aumentare la capacità di risposta del sistema AIB.

“Questo tipo di corsi prevede un impegno costante e una professionalità organizzativa importante – ha precisato il responsabile del Settore Volontariato AIB, Gev e Protezione Civile, Alessandro Todaro – che sono il risultato di un lavoro continuo che da anni viene profuso dal Settore Volontariato del Parco e dai suoi volontari. Oltre a loro vanno ringraziati i D.O.S. (Direttori Operazioni di Spegnimento) volontari del Parco, che con la loro professionale docenza contribuiscono costantemente alla formazione ed esercitazione degli appartenenti al corpo, i capisquadra i volontari che collaborano costantemente alla buona riuscita dei corsi, i docenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri e il determinante supporto di Regione Lombardia. Per l’Ente Parco e il Settore Volontariato la formazione è un punto cardine fondamentale che aumenta la professionalità e la capacità di risposta del sistema, con una buona preparazione dei singoli un grandissimo lavoro di squadra. Grazie di cuore a tutti i volontari per quello che fanno giorno per la costanza, l’impegno e voglia nella difesa del nostro territorio”.