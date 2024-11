A Tradate il ritiro spirituale d’avvento dal titolo “Cosa possiamo sperare”

Domenica 17 novembre, dalle 14.30 alle 17.30, si terrà presso la chiesa di S. Anna del quartiere Ceppine di Tradate, in via Rosmini 1, il ritiro spirituale d’Avvento intitolato “Come possiamo sperare?”.

La cronaca quotidiana sembra insistentemente negarci ogni spiraglio di speranza. Tutti fatichiamo a coltivare quella virtù che papa Francesco definisce “bambina”, dolce e confortante come una carezza, ma nello stesso tempo fragile, come un tenero germoglio. Dice Francesco che come il germoglio è però anche “combattiva e tenace come chi sa di avere una meta sicura”.

Per invitare tutti a scoprire la potenza di questa virtù, il Papa ha indetto per il 2025 l’anno Giubilare dal motto “Pellegrini di speranza” per “favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza e di fiducia, come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti sentiamo l’urgenza”.

Il ritiro di domenica 17 vuole essere una grande occasione per iniziare o continuare a coltivare, insieme, il germoglio che tutti abbiamo dentro e che, attraverso la preghiera e con l’aiuto degli altri possiamo scoprire. Ci sarà l’aiuto di diversi “Pellegrini di speranza”, amici che si rendono disponibili a condividere il loro “cosa spero, in chi spero, come spero”.

Sarà presente il gruppo Holy Dance, guidato dalla maestra di danza Cecilia, che, con la sua animazione liturgica, coinvolgerà i presenti, la mente e il corpo, perché per sperare dobbiamo, più che mai, mobilitare tutto noi stessi.

Tra i testimoni sarà presente la giovane atleta con disabilità Margherita Abbatangelo, altri amici in rappresentanza di diversi cammini, la psicoterapeuta Rossella Semplici che aiuterà a raccogliere i semi della speranza.

Celebrerà i momenti liturgici don Silvano Lucioni, sacerdote da sessant’anni, poeta, fotografo, sportivo, viaggiatore, prete di riferimento per persone in ricerca o sofferenti e disperate. Il ritiro, che si preannuncia di grande intensità, è offerto a tutti. E’ organizzato dall’Azione Cattolica decanale e vede l’adesione di numerose associazioni quali Unitalsi, Avulss, Acli ( per informazioni 3498915462).