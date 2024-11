A una settimana dalla frana del Monte Rho, alcune famiglie sfollate possono rientrare a casa

Notizie parzialmente buone per le 15 persone che lunedì 28 ottobre sono state costrette a lasciare la propria abitazione dopo l’ennesima, e questa volta preoccupante, frana sul Monte Rho ad Arcisate.

Questa mattina il geologo della società Idrogea di Gavirate, il dottor Uggeri, ha consegnato la perizia sulla frana, valutando che una parte delle abitazioni evacuate, quelle di via lago più lontane dal fronte della frana, possono rientrare nelle proprie abitazioni.

«Per le altre, quelle che abitano più in alto, il geologo si è preso ancora un momento per valutare la situazione – spiega il sindaco di Arcisate Gianluca Cavalluzzi – Già nel pomeriggio potrebbe dirci se possono rientrare e quali accorgimenti di sicurezza dovranno adottare in caso di eventi meteorologici avversi».

La perizia del geologo servirà anche al Comune per capire quali interventi mettere in campo: «Di sicuro occorre intervenire in tempi veloci e già sappiamo che sarà un intervento importante – aggiunge Cavalluzzi – Interverremo con fondi del Comune per far fronte all’emergenza, poi chiederemo a tutti gli enti, dalla Regione alla Comunità montana, di aiutarci a sostenere questa spesa che di sicuro sarà ingente».