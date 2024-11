A Varese riapre il ponte del Gaggianello dopo i lavori di riqualificazione

È stato riaperto oggi (sabato 2 novembre) il ponte del Gaggianello a Varese dopo le operazioni di riqualificazione portate avanti in questi mesi. Si conclude dunque un altro intervento che ha coinvolto strutture importanti per la viabilità varesina, portando a ben 4 la conta dei viadotti riqualificati in questi anni. Al Gaggianello infatti si aggiungono largo Flaiano, il nuovo ponte di via Giordani e quello del Lazzaretto. Si tratta dunque di un piano di riqualificazione dei viadotti varesini senza precedenti per la città, costato in totale oltre 7 milioni di euro.

Dunque da oggi il ponte del Gaggianello che collega viale Europa al centro cittadino è stato riaperto alla viabilità. L’intervento di riqualificazione si è caratterizzato per l’esecuzione di molti lavori sulla struttura, sul manto stradale e sui nuovi guardrail.

«Non credo che la città abbia mai visto così tanti interventi consecutivi sui ponti cittadini – ha detto l’assessore Andrea Civati presente all’apertura del viadotto – ma l’importanza di questo investimento si caratterizza anche per le caratteristiche degli interventi eseguiti. Su largo Flaiano è stata fatta una vera a propria rivoluzione viabilistica dell’accesso alla città, il Gaggianello è uno dei viadotti più utilizzati perché collega viale Europa con il centro e Casbeno. C’è poi l’importanza del nuovo ponte di via Giordani che ha cambiato la vita di residenti e di chi entrava in città dal lago. Insomma questa amministrazione ha fatto investimenti decisi in termini di innovazione, sicurezza e mobilità, scelte che hanno migliorato la qualità della vita dei cittadini».

I lavori di miglioria e riqualificazione del ponte del Gaggianello sono costati oltre 800 mila euro e sono stati eseguiti anche grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia.

«L’ultima estate è stata caratterizzata da decine di interventi inseriti nel piano di manutenzione – dice la presidente della commissione lavori pubblici Maria Paola Cocchiere – insieme dunque alle tante asfaltature è stata realizzata una inportante riqualificazione anche del ponte del Gaggianello».

I 4 interventi storici per la città

Largo Flaiano

L’intervento ha visto l’eliminazione di tutti i semafori grazie alla realizzazione di una grande rotatoria, di un nuovo ponte e della riqualificazione di quello esistente. Per un valore di 5 milioni di euro. Grazie alla nuova rotatoria, oggi un automobilista pendolare risparmia 10 giorni all’anno del suo tempo con non passa più incolonnato nel traffico prima di entrare in città. Inoltre, senza le lunghe colonne di auto inoltre, oggi non vengono immesse nell’aria di Varese quattro tonnellate di CO2 all’anno, 20 kg di PM10 e 200 kg di Nox.

Ponte Gaggianello

Completa riqualificazione della struttura che collega viale Europa con il centro e il quartiere di Casbeno per un valore di 800 mila euro.

Nuovo ponte di via Giordani

Realizzazione di un ponte a due corsie che ha sostituito il ponticello ad una corsia su una strada ci collegamento tra il centro e il lago. Questa miglioria ha cambiato anche la vita dei residenti. Costo dell’opera: 920 mila euro.

Ponte del Lazzaretto

Intervento sulla struttura