I laghi lombardi sono tra le mete preferite degli escursionisti che, oltre alle salite a piedi lungo i sentieri, si avvalgono anche degli impianti a fune per raggiungere le posizioni più panoramiche.

Galleria fotografica Addestramento sul Lago Maggiore, i tecnici del Soccorso Alpino si preparano per le emergenze in funivia 4 di 8

Nei giorni scorsi, la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, ha messo in atto un addestramento dedicato proprio a questo settore. L’ambientazione prescelta è stata quella delle funivie del Lago Maggiore di Laveno, che salgono al Sasso del Ferro, a circa 1100 metri.

Sedici i tecnici che hanno partecipato, assistiti da tre istruttori regionali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. I soccorritori si sono cimentati nelle manovre da applicare, nell’eventuale caso in cui fosse necessario, per evacuare in sicurezza le persone a bordo delle telecabine. I tecnici del Cnsas, oltre alla parte che riguarda gli interventi, sono tenuti a seguire un programma preciso di impegni e momenti formativi, che permette loro di essere efficienti e operativi in ogni momento dell’anno.

Tra pochi giorni, il 12 dicembre, ricorrono i settant’anni di fondazione del Cnsas: tutti i servizi regionali italiani hanno programmato, durante il 2024, una serie di iniziative, serate, convegni, per far conoscere ai cittadini chi sono e che cosa fanno i nostri soccorritori.