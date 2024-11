Agricoltori della Valcuvia in festa al campo sportivo di Cuvio

Anche se compie già trent’anni (la prima edizione è del 1994), è l’ultima nata tra le varie feste e manifestazioni di Cuvio e in questi anni ha raggiunto imponenti livelli di partecipazione alla pari delle più longeve e blasonate sagre estive. L’evento agreste sarebbe però più giusto considerare “rinato” poiché riprende antiche usanze molto celebrate nella società contadina di un tempo, quando con il sopraggiungere della brutta stagione, terminate le varie attività agricole all’aperto, tutti coloro che durante l’anno avevano faticato lavorando la terra si ritrovavano a festeggiare ed a esprimere la propria gratitudine a Dio per il raccolto.

Domenica 10 novembre è la data che gli agricoltori della Valcuvia e i tanti appassionati di coltura e allevamento hanno fissato per ritrovarsi a celebrare la “Festa del Ringraziamento”, rievocando quella tradizione della nostra civiltà rurale, fatta in parte di preghiera e in parte di allegria e che vivacizzerà per tutto il giorno il paese grazie al colorito e numeroso gruppo di coltivatori e allevatori, che giungeranno a Cuvio anche da oltre provincia.

Alle ore 10 il via alla grande festa: ritrovo presso il parcheggio dell’oratorio San Giovanni Bosco dove gli agricoltori, accompagnati dai loro mezzi di lavoro, si ritroveranno per dare inizio alla sfilata. L’imponente corteo dei mezzi agricoli vedrà in marcia per le vie di Cuvio oltre ai moderni macchinari anche vecchi trattori e macchine agricole di particolare interesse storico. Sul prato del campo di calcio dell’oratorio, alle ore 11 si celebrerà la Santa Messa di Ringraziamento, a cui seguirà la benedizione di tutti i mezzi agricoli e l’immancabile incanto dei canestri, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Dopo le sacre liturgie, il rituale seguirà un cerimoniale decisamente più gaudente: alle 12,30, il pranzo presso il ristorante “Barisun” di Cuvio, a cui tutti possono partecipare, previa iscrizione ai seguenti numeri telefonici : 340 3381787 – 392 5955757. La manifestazione si svolgerà anche in caso di cattivo tempo.