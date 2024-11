Al Cineteatro Sant’Amanzio di Travedona lo spettacolo “Ferite a morte”

Travedona Monate dice no alla violenza. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che ricorre ogni 25 novembre, anche Travedona Monate vuole lanciare un segnale di vicinanza alle vittime e sensibilizzare quanto più possibile le generazioni future sul tema della violenza di genere. A Travedona Monate è presente DonnaSIcura, un’Associazione che è anche centro antiviolenza. Essa è gestita da numerose volontarie e da professioniste, in grado di offrire gratuitamente ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza: per ciascuna donna viene costruito un percorso personalizzato di sostegno e aiuto.

E’ proprio grazie alla collaborazione con DonnaSIcura che nasce l’idea di portare a teatro i giovani e i meno giovani con la rappresentazione teatrale “Ferite a morte – e se le vittime potessero parlare?”, lo spettacolo che prende spunto dall’omonimo libro di Serena Dandini. (Regia: Stefano Orlandi – Con: Liliana Maffei e Arianna Talamona).

La rappresentazione teatrale avrà luogo al Cineteatro Sant’Amanzio (Via Santa Caterina, 42 – Travedona Monate) domenica 24 novembre alle ore 17:30, con ingresso gratuito. L’Assessore alle Politiche Sociali, Chiara Marzetta e l’Assessore all’Istruzione, Roberta Ribolzi hanno molto a cuore il tema: “Siamo orgogliose di avere questa realtà nel nostro territorio, con cui abbiamo già iniziato a collaborare affinchè si possano introdurre nelle nostre scuole progetti sull’educazione e la prevenzione alla violenza di genere”.

“È inaccettabile che i casi di violenza contro le donne non diano cenno di diminuzione. E’ secondo noi fondamentale avviare una campagna di sensibilizzazione sin dai primi anni di scuola” aggiunge poi il Sindaco Angelo Fiombo. Da queste riflessioni nasce quindi l’idea di coinvolgere i giovani studenti di Travedona Monate in una attività che possa essere spunto di riflessione sul tema. I Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo G. Leva, hanno accettato di buon grado la proposta dell’amministrazione comunale, arricchendola con ulteriori attività: nella giornata di lunedì 25 novembre, gli studenti leggeranno delle poesie e intoneranno canti, a seguire, saranno chiamati a dipingere di rosso una panchina collocata in Piazza del Municipio (Don Mario Gandini): il gesto simbolico ha lo scopo di ricordare il posto vuoto lasciato nella società dalle donne vittime di femminicidio.