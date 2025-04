25 aprile, 80 anni dopo: Travedona Monate onora la Resistenza con eventi, teatro e musica

Quest’anno la Festa della Liberazione giunge al suo 80° anniversario. Saranno numerose le iniziative a Travedona Monate nel weekend del 25, 26 e 27 aprile.

«E’ per me e per tutta L’Amministrazione comunale molto importante celebrare insieme la libertà e la democrazia del nostro paese – Spiega il Sindaco Fiombo – il 25 aprile è la festa più importante della nostra Italia repubblicana e democratica. Va preservata contro tutti i tentativi, anche recente, di rigurgito fascista».

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Baranzini aggiunge «Stiamo lavorando da tempo per fare in modo che tutti i Travedon-monatesi si sentano coinvolti in questa importante commemorazione: all’inizio di aprile abbiamo posizionato sul nostro territorio delle lavagne, “Bacheche resistenti”, pensate come occasione di riflessione e condivisione su quello che oggi significa resistere».

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

25 aprile

Ore 10:00 – Piazza Monte Grappa: Celebrazione istituzionale con i discorsi del Sindaco e con la presenza di cori partigiani e de “Le Sorelle Borromee” con lo spettacolo “Ciao belle… belle ciao. La resistenza al femminile”. A seguire Flash Mob Letterario, in cui verranno letti pensieri dei cittadini esposti sulle Bacheche Resistenti.

Ore 21:00 – Cineteatro Santamanzio: Spettacolo teatrale “Io ho visto! A coloro che verranno – non s’è posto fango sul nostro volto” di e con Homo Faber. Evento promosso da ICare.

26 aprile

Ore 21:00 – Cineteatro Santamanzio: La notte resistente, rassegna cinematografica: “Novecento – atto I e II” di Bernardo Bertolucci (1976). Ingresso gratuito.

27 aprile

Ore 21:00 – Cineteatro Santamanzio: Concerto “Ciurmanemica” canti popolari di lotta e di resistenza. Ingresso 10€