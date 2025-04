Addio a Giovanni Franzetti, era stato sindaco di Travedona Monate

Travedona Monate piange la scomparsa di Giovanni Alessandro Franzetti, ex-sindaco venuto a mancare giovedì 17 aprile.

Franzetti aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino di Travedona Monate per due mandati consecutivi, dal 1999 al 2009.

A ricordare il lavoro svolto da Franzetti è il sindaco attualmente in carica Angelo Fiombo, insieme ai consiglieri di Vivere Travedona Monate. «L’amministrazione comunale tutta – commenta – si stringe in un forte abbraccio intorno alla famiglia Franzetti per la perdita del caro Giovanni, che per tanti anni ha servito con passione e dedizione la nostra comunità come sindaco».