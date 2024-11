Al festival Glocal si parlerà dell’Osservatorio sul giornalismo digitale

Il mondo dell’informazione sta cambiando a ritmi vertiginosi, trasformando le modalità di produzione e diffusione delle notizie. In questo contesto di rapida evoluzione, nasce l’Osservatorio sul giornalismo digitale, un’iniziativa volta a supportare non solo i giornalisti e le giornaliste, ma anche tutti coloro che vogliono comprendere meglio i meccanismi che plasmano l’informazione odierna. L’evento si terrà il 7 novembre 2024 dalle 14:30 alle 16:30 presso la Sala Campiotti in Piazza Montegrappa 5.

Ne parleranno Carlo Bartoli giornalista, presidente Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; Andrea Iannuzzi, senior managing editor, La Repubblica; Antonio Rossano giornalista e presidente Media Studies; Mario Tedeschini Lalli, giornalista e storico. Modera: Alessandra Toni giornalista Varesenews

L’Osservatorio è uno strumento innovativo, sia operativo sia scientifico, progettato per potenziare la “cassetta degli attrezzi” dei professionisti dell’informazione. In un periodo in cui le piattaforme digitali e i social media regolano il flusso delle notizie, è fondamentale comprendere le dinamiche degli algoritmi. Saperne di più su come queste logiche influenzano la produzione giornalistica non è solo utile, ma necessario per mantenere un controllo etico e professionale sui contenuti proposti al pubblico.

Oltre agli algoritmi, anche l’intelligenza artificiale sta facendo il suo ingresso nelle redazioni. Si tratta di una tecnologia che, se utilizzata in maniera consapevole, può rappresentare una risorsa preziosa, ma che richiede anche una conoscenza approfondita per evitare che influenzi negativamente la qualità del giornalismo. L’Osservatorio si propone di monitorare e studiare questi strumenti, offrendo una guida ai professionisti su come integrare l’AI nelle loro attività quotidiane senza compromettere l’integrità dell’informazione.

Questo incontro, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, non si rivolge soltanto ai professionisti, ma anche a tutti gli interessati al mondo dell’informazione. Un’occasione per capire meglio come l’ecosistema digitale stia trasformando il giornalismo e come poter preservare la qualità e la credibilità delle notizie. (immagine Pixebay, credit Galibo)

PANEL

Salvare i giornalisti e le giornaliste per salvare il giornalismo: l’osservatorio sul giornalismo digitale

7 novembre 2024 14:30 – 16:30 Sala Campiotti, piazza Montegrappa 5