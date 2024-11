Al via il Corso Base di Protezione Civile, 70 nuovi volontari per affrontare le emergenze

Ha preso il via ad ottobre il Corso Base di Protezione Civile, organizzato dal Settore Protezione Civile della Provincia di Varese, con l’obiettivo di formare nuovi volontari pronti a supportare la comunità in situazioni di emergenza.

Il corso, della durata totale di 16 ore, include 12 ore di lezioni teoriche in modalità FAD e 4 ore di pratica. Si concluderà il 10 novembre con esercitazioni pratiche e il test finale presso il Centro Polifunzionale delle Emergenze a Vedano Olona, dove i partecipanti lavoreranno a stretto contatto con la Colonna Mobile Provinciale.

La formazione fornita in questo corso rappresenta la base necessaria per entrare nel sistema della Protezione Civile, un sistema complesso e ben organizzato che opera sotto una precisa catena di comando per garantire la sicurezza e la risposta tempestiva a eventi critici. Grazie a questa esperienza, i 70 aspiranti volontari apprenderanno le nozioni essenziali per affrontare scenari imprevisti e potranno poi proseguire con una formazione specialistica continua.

Il Corso Base è aperto periodicamente alla cittadinanza, ma richiede l’iscrizione a un gruppo comunale o a un’associazione locale, un passo che rafforza il senso civico e permette di mettere le proprie capacità al servizio della collettività. Diventare volontario di Protezione Civile significa contribuire concretamente alla sicurezza di tutti, rafforzando quella resilienza collettiva che nei momenti critici può fare davvero la differenza.