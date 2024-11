Alfa allaccia alla rete fognaria oltre mille residenti di Cassano Magnago

Prenderanno il via questa settimana i lavori per l’estensione della rete fognaria nelle vie Alfieri, Ariosto e Tasso a Cassano Magnago. L’obiettivo è

quello di dotare del sistema di raccolta dei reflui con due chilometri di tubazioni al servizio di 1.110 residenti, con un impegno di spesa di circa 1,7 milioni di euro.

La necessità di questo intervento è risultata evidente (oltre che per la segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale) in seguito alla ricognizione delle reti comunali ricadenti nel bacino provinciale da parte di Alfa.

Questi tratti di fognatura saranno quindi collegati alla rete già esistente che convoglia gli scarichi al depuratore di Sant’Antonino (Lonate Pozzolo).

Pronta la condotta di via Trento

È già stata posata, invece, la nuova tubazione dell’acquedotto in via Trento: 1585 metri in polietilene che sostituiscono la precedente, con diametri che

variano dai 110 ai 180 mm. Al completamento dell’opera manca solamente la parte che interessa la laterale via Sant’Agnese e i nuovi allacciamenti.

L’investimento, in questo caso, è stato di 574.000 euro, interamente finanziati dal PNRR.

Nei primi mesi del nuovo anno i lavori saranno completati, mentre in primavera sarà posato anche il nuovo manto stradale.

Un “pezzo” di Cassano agganciato (anche) a Cairate

Un terzo cantiere interesserà invece solo marginalmente il territorio Cassanese e più precisamente della via Brogioli, dove i lavori di estensione della

fognatura nella confinante Cairate prevedono un collegamento tra le due reti, entrambe a loro volta connesse al collettore che sfocia anch’esso

all’impianto di depurazione di Sant’Antonino.