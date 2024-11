“All we imagine as light”: il cineforum delle Arti di Gallarate porta a Mumbai

Giovedì 21 novembre il cineforum delle Arti propone il film All We Imagine as Light – Amore a Mumbai, vincitore a Cannes 2024 del Premio Grand Prix Speciale della Giuria, diretto dalla regista indiana Payal Kapadia.

È ambientato a Mumbai, dove Prabha vive e lavora come infermiera, completamente immersa nella sua routine. La donna lavora duramente per sopprimere il ricordo doloroso del suo passato, ma la sua vita viene sconvolta da un regalo inaspettato, ricevuto dall’ex marito, che aprirà vecchie ferite mai chiuse.

La sua compagna di stanza Anu cerca, invece, un posto in città dove poter vivere l’intimità con il suo fidanzato.

C’è anche un’altra donna, la più anziana, Parvaty, cuoca dell’ospedale che ha appena ricevuto un avviso di sfratto vittima della speculazione edilizia e non ha documentazione del marito defunto che attesti il suo diritto all’abitazione.

Sono tre mondi che si uniscono e cercano aiuto e sostegno reciproco, c’è la differenza culturale, di Prabha che accetta con rassegnazione il suo destino negandosi ogni possibilità, il rifiuto di Ana che fa di tutto per abbattere le regole imposte e desidera vivere il suo amore per Shiaz liberamente.

Sarà il viaggio intrapreso con Parvaty, costretta a tornare al suo paese natio, nel Kerala, e l’incontro con un altro mondo, un altro paesaggio, immerso tra mare e cielo, tra verde e natura, che le tre donne ritroveranno il loro esistere, a comprendere la bellezza e la propria interiorità.

il film viene come sempre proposto in duplice proiezione con commento: alle 15 con la professoressa Cristina Boracchi, alle 21 con il critico cinematografico Gabriele Lingiardi.