Alla Mondadori di Saronno Stefania Colombo presenta “Jeanne Hébuterne. La luce di Modigliani”

Sabato 16 novembre dalle 15.30 alle 18.30 la libreria Mondadori di Saronno (in via Portici 12) ospita la scrittrice Stefania Colombo per la presentazione del suo ultimo libro “Jeanne Hébuterne. La luce di Modigliani” (edizioni Morellini).

La scrittrice incontrerà i lettori e sarà disponibile per firmare le copie del libro.

La trama

Chiusa in una stanza, in una notte d’inverno nella Parigi del 1920, Jeanne non è sola: con lei c’è suo fratello André. Quando si è disperati, bisognerebbe sempre avere un fratello accanto. Fratello e sorella ricordano, immaginano, piangono e ridono. Jeanne è talentuosa, innamorata e non ha ancora compiuto ventidue anni. Suo figlio sta per nascere. Il suo compagno è appena morto. Pochi conoscono Jeanne Hébuterne (nella foto). Tutti conoscono il suo compagno: Amedeo Modigliani. Durante questa lunga notte, immersa nei ricordi di una passione travolgente e di un amore proibito, Jeanne ripercorre la sua storia con Modì. Un racconto avvincente di amore, perdita e resilienza ambientato nel vibrante e tormentato mondo artistico della Parigi di inizio Novecento.