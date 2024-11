Anche a Varese il volantinaggio che invita a boicottare l’azienda farmaceutica israeliana Teva

Si è svolto ieri mattina anche a Varese il volantinaggio indetto dal BDS, il movimento globale guidato dai palestinesi per la libertà, la giustizia e l’uguaglianza, contro l’azienda farmaceutica israeliana Teva.

Il BDS (acronimo di Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni) sostiene il principio che i palestinesi hanno gli stessi diritti del resto dell’umanità e propongono azioni per la pace, per i diritti e anche per il boicottaggio di aziende che sostengono l’esercito e lo Stato di Israele.

Durante la mattina davanti all’ospedale di Circolo alcuni attivisti hanno distribuito volantini su questo tema, invitando in particolare a boicottare l’azienda farmaceutica Teva, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di farmaci generici, o equivalenti.

Il volantinaggio ha visto qualche momento di tensione: «Tre agenti digos, corretti e gentili, presenti all’ inizio, ci hanno chiesto di avvisarli un’ altra volta, anche se non è necessario per legge, anche per poterci tutelare da eventuali contro contestazioni violente – raccontano gli attivisti presenti – Dopo mezz’ora però sono intervenute le guardie giurate dell’ ospedale che ci hanno costretto in malo modo ad andarcene. Secondo loro non potevamo stare nemmeno sulla pubblica via di fronte all’ ospedale. Ce ne siamo andati dopo lunga discussione, quando hanno cominciato ad alzare la voce di fronte ai passanti trattandoci come malintenzionati».

«La ditta da sempre si avvantaggia della dipendenza nell’ acquisto dei suoi farmaci imposta ai palestinesi – spiegano i promotori dell’iniziativa – Da un anno sostiene in molti modi l’esercito israeliano a Gaza, andando nettamente contro il suo codice etico. Una lettera aperta è stata inviata all’Ad di Teva Italia. Il boicottaggio è una forma di opposizione civile, nonviolenta, legale; ad esempio fu efficace, insieme alle sanzioni imposte dagli stati, nel far cadere il regime di apartheid sudafricano. Proprio per questo è stata effettuata questa azione di volantinaggi contemporanei davanti agli ospedali in molte città italiane».

Volantinaggi si sono svolti nella giornata di sabato a Milano, Bergamo, Bologna, Firenze e Modena. Lunedì analoghe iniziative si svolgeranno a Roma.