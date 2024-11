Anche il mercato bosino si avvicina al Natale: ecco gli appuntamenti speciali a Varese

Anche l’Antico Mercato Bosino, il tradizionale mercatino del centro storico di Varese, si avvicina al Natale e propone diverse occasioni per visitare le sue bancarelle nelle prossime settimane.

Il 21 e 22 novembre si terrà un’edizione speciale in via Marconi, mentre l’8 dicembre è prevista la classica edizione mensile che coinvolgerà corso Matteotti, piazza Carducci e via Marconi. Dal 12 al 14 dicembre, sempre in via Marconi, sarà la volta della speciale edizione natalizia.

Le bancarelle saranno allestite dalle 8.00 alle 18.00, offrendo un’ampia varietà di oggetti da collezione, idee regalo e curiosità. L’atmosfera delle feste, in dicembre, sarà resa ancora più suggestiva dagli addobbi natalizi che decorano le vie del centro, cornice ideale per passeggiare e scoprire le proposte del mercato.