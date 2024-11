Arianna Talamona è l’Alumna dell’anno 2024 per l’Università Bicocca

Arianna Talamona è l’Alumna dell’anno 2024 dell’Università di Milano-Bicocca. Alla nuotatrice paralimpica, argento alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, è stato assegnato il premio annuale dall’associazione dei laureati dell’ateneo milanese, BicoccAlumni. La consegna è avvenuta durante il Gala dell’associazione che si è svolto ieri sera all’Osteria del Treno di Milano.

Classe 1994, di Malnate (Varese), Arianna Talamona nasce con una malattia genetica rara e sin da piccola trova nel nuoto la sua passione, fino a diventare nel 2019 campionessa mondiale e vincere la medaglia di argento ai Giochi paralimpici di Tokyo 2020 (ha preso parte a tre edizioni, Rio 2016 e Parigi 2024 le altre due). Ma Arianna Talamona ha avuto successo non solo nella carriera sportiva. Intrapresi gli studi all’Università di Milano-Bicocca, si laurea nel 2017 nel corso triennale in Scienze e tecniche psicologiche e nel 2020 nel corso magistrale in Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici. Dal 2016 ha cominciato a usare i social network per condividere con ironia ed empatia la sua quotidianità e il suo punto di vista sulla disabilità. Oggi è DE&I (Diversità, Equità & Inclusione) expert e lavora in un’agenzia di comunicazione come content strategist e project leader per progetti di inclusione.

«Questo riconoscimento è molto significativo per me: gli anni a Milano-Bicocca sono stati fondamentali – le parole di Arianna Talamona – rappresentando la mia prima esperienza formativa positiva e un periodo di vera indipendenza. Ogni volta che torno, mi emoziono ricordando quel tempo in cui tutto sembrava possibile. Grazie al supporto dell’università sono stata anche in grado di portare avanti la mia carriera di atleta di alto livello preparando Mondiali e Europei insieme agli esami. Un risultato non scontato. Ora il mio obiettivo è costruire una carriera come DE&I expert, aiutando persone e aziende a promuovere la diversità e l’inclusione. Senza gli studi in Bicocca, non avrei mai intrapreso questo percorso»

«L’Università di Milano-Bicocca è orgogliosa del percorso intrapreso dalla nostra bis-laureata Arianna Talamona – dichiara la rettrice, Giovanni Iannantuoni – sia nella carriera sportiva che in quella accademica e poi lavorativa, dove si è distinta per le sue attività di divulgazione e sensibilizzazione per i diritti delle persone con disabilità. A Tokyo e Parigi abbiamo fatto tutti il tifo per lei ed è anche grazie alle esperienze e ai successi dei suoi laureati che l’ateneo si è guadagnato un’ottima reputazione a livello nazionale e internazionale. Sono storie come quella di Arianna, inoltre, che ci spronano sempre di più a continuare sulla strada intrapresa negli ultimi anni di valorizzazione dello sport e dell’inclusività».

«Siamo lieti di proclamare Alumna dell’anno 2024 Arianna Talamona – afferma la presidente di BicoccAlumni, Laura Russo –. Arianna rappresenta un esempio di dedizione e determinazione straordinari. Atleta paralimpica di successo, ha ottenuto numerosi podi, inclusi i Campionati Mondiali e i Giochi paralimpici, dimostrando che è possibile conciliare con successo lo sport ad alto livello con lo studio. Il suo percorso ci ricorda che ogni traguardo è raggiungibile se perseguito con passione, impegno e una forte motivazione, facendo di lei un modello ispiratore per tutti noi».

Questa è stata la quarta edizione del Premio BicoccAlumni. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento è stato assegnato a Gian Maria Mossa, Ileana Boneschi e Daniele Bellasio.